Pakistan Spy Arrest: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है. जसवीर सिंह (YouTuber Jasvir Singh) नाम के इस यूट्यूबर के करीब 11 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. पंजाब के रूपनगर निवासी जसवीर सिंह को पंजाब पुलिस (Punjab Police) की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSO) ने गिरफ्तार किया है. उसका लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट शाकिर उर्फ जट्ट रंधावा के साथ होने का दावा किया गया है. साथ ही जसवीर का लिंक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा (YouTuber Jyoti Malhotra) के साथ भी होने का दावा किया गया है, जिसे कुछ दिन पहले ही हरियाणा से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

दानिश के भी संपर्क में था जसवीर

पंजाब पुलिस के DGP की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, 'जान महल' नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले जसवीर सिंह भी जासूसी के संदेह में भारत से निष्कासित किए गए पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी अहसान उर रहीम दानिश से संपर्क में था. दानिश के बुलावे पर जसवीर ने भी दिल्ली में आयोजित पाकिस्तान नेशनल-डे समारोह में हिस्सेदारी की थी, जहां उससे पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों के मुलाकात करने के सबूत मिले हैं. इसी कार्यक्रम में ज्योति मल्होत्रा भी शामिल हुई थी. बता दें कि दानिश वही शख्स है, जिसका वीडियो पहलगाम आतंक हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मनाने के लिए केक लाते हुए वायरल हुआ था. ज्योति मल्होत्रा के भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कथित संपर्कों के बीच का लिंक भी दानिश ही था, जिसके साथ ज्योति के वीडियोज भी वायरल हुए थे.

Acting swiftly on actionable intelligence, State Special Operations Cell (#SSOC), Mohali has unearthed a critical espionage network linked to Jasbir Singh, a resident of Village Mahlan, #Rupnagar.



Jasbir Singh, who operates a #YouTube channel called “Jaan Mahal,” has been found…