Kerala News: दुबई में केरल समुदाय के लोगों को एक इवेंट में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) का स्वागत करना भारी पड़ गया है. केरल समुदाय को इस काम के लिए सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जो उन्हें खुद पर शर्म करने के लिए कहने से लेकर उन पर देशद्रोही होने तक का लांछन लगा रहे हैं. नेटीजन्स का यह गुस्सा 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) में 26 निर्दोष भारतीयों की मौत और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान शाहिद आफरीदी की तरफ से दिए बयानों के कारण है, जिसमें यह पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर लगातार भारत और भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगल रहा है. शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तानी सेना (Pakistan Army) के झूठे प्रोपेगेंडा में भी उसका साथ दिया था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में भारतीय सेना से बुरी तरह धूल चाटने के बावजूद पाकिस्तानी नागरिकों के सामने अपनी जीत का दावा किया था. शाहिद आफरीदी ने भी इसकी खुशी में कराची में एक बड़ा कार जुलूस निकाला था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो

सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे वीडियो में दुबई में रहने वाले केरल समुदाय के एक इवेंट को दिखाया गया है, जिसमें स्टेज पर केरल समुदाय के लोग शाहिद आफरीदी का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान शाहिद ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि वह खासतौर पर भारत में केरल के हिस्से को और उसके खाने को पसंद करता है. आफरीदी के इवेंट में आते ही केरल समुदाय के लोगों ने स्टेज पर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक दिए और सभी लोग 'बूम-बूम' चिल्लाने लगे. शाहिद आफरीदी भी उन्हें जवाब देते हुए 'हो गया बूम-बूम' कहता दिखाई दे रहा है. बता दें कि शाहिद आफरीदी के खेलने के दौरान उसे 'बूम-बूम आफरीदी' कहा जाता था.

"The Mysterious India Series": Shahid Afridi criticizes India and the Indian armed forces while supporting extremists, yet the Indian community from Kerala in Dubai welcomes him." My head bows in shame and my blood boils. What would that soldier on borders would think when he… pic.twitter.com/kYU4pmKos8