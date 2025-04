Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) ने भी मोदी सरकार के कोई भी कदम उठाने को लेकर अपरोक्ष सहमति दे दी है. संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने शनिवार को कहा कि अहिंसा हमारा स्वभाव है, लेकिन अत्याचारियों को मारना हमारा धर्म है. भागवत ने ये बात दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में सभई से दो मिनट का मौन रखवाने के बाद कही. संघ प्रमुख ने हिंदू मेनिफेस्टो पर बात करते हुए कहा कि इस पर सबके बीच और सबकी सहमति से चर्चा होनी चाहिए.

पाकिस्तान का नाम लिए बिना कही ये बात

संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat News) ने कहा,'अहिंसा हमारा (भारतीयों का) मूल स्वभाव है. हम कभी पड़ोसियों को कष्ट नहीं देता. लेकिन कुछ लोग बिगड़े हुए हैं, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते. ऐसे में राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे. इसके लिए उसका अत्याचारियों को मारना भी धर्म है. राजा प्रजा की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाता है, उसे लोग याद रखते हैं.' माना जा रहा है कि संघ प्रमुख ने पाकिस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना यह बात उनके लिए ही कही है. उन्होंने आगे कहा,'मुंबई में मैंने रावण का जिक्र इस कारण किया कि सबकुछ होते हुए भी उसका मन अहिंसा के खिलाफ था. इसी कारण भगवान ने उसका वध किया. ऐसे ही गुंडागर्दी से मार ना खाकर उन्हें सबक सिखाना हमारा धर्म है.'

