Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार (22 अप्रैल) को टूरिस्ट्स पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें करीब 26 टूरिस्ट्स मारे गए हैं. इसके बाद हर तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटने पर केंद्रीय कैबिनेट कमेटी (सुरक्षा) की बैठक ली है. यह बैठक ढाई घंटे तक चली है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इन फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, जिसमें बताया गया है कि भारत में पाकिस्तानी दूतावास को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है. पाकिस्तानी राजनयिकों को वापस भेजा जाएगा. भारत-पाकिस्तान के बीच जमीनी आवाजाही वाले अटारी-वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. साथ ही पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी गई है. इतना ही नहीं पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. उधर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी पहलगाम हमले के गुनहगारों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

5 पॉइंट्स में जानिए पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कौन सी 4 स्ट्राइक की गई हैं और विदेश मंत्रालय ने क्या-क्या बताया है-

1. पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया है कि पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक नेपाली नागरिक शामिल है. इस हमले को लेकर अब तक हुई जांच में इसके पीछे क्रॉस बॉर्डर (पाकिस्तानी) लिंक्स होने के सबूत मिले हैं. इस हमले के बाद भारतीय सेना को सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है.

2. पाकिस्तान का दूतावास भारत में बंद होगा, राजनयिक वापस जाएंगे

मिस्त्री ने बताया है कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग (दूतावास) को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है. पाकिस्तान के सभी राजनियकों को भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है. भारत में पाकिस्तानी सेना के सभी डिफेंस व मिलिट्री अटैचे, नेवी व एयर एडवाइजर्स भारत में अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिए गए हैं. उन्हें भी 7 दिन में भारत छोड़ने को कहा गया है. भारत भी इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में तैनात इन एडवाइजर्स को वापस बुलाएगा. ये पद दोनों तरफ के उच्चायोगों में अब निरस्त माने जाएंगे. दोनों तरफ के उच्चायोग में इन सर्विस एडवाइजर्स के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी हटा दिया गया है. उच्चायोगों में अगले प्रतिबंधों तक कर्मचारियों की 55 की संख्या को अब घटाकर 30 कर दिया गया है. यह संख्या 1 मई, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी.

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, "The Defence/Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared Persona Non Grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence/Navy/Air Advisors from the… https://t.co/qGEQUfHwlZ pic.twitter.com/yziqd7PLtI