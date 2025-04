Pahalgam Terror Attack: जम्मू्-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की गोली से 26 टूरिस्ट्स की मौत के बाद उससे जुड़ी हर लीड को खंगालने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं. इस बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) ने एक खच्चर राइड ऑपरेटर को हिरासत में लिया है, जो टूरिस्ट्स से उनके धर्म के बारे में पूछताछ कर रहा था. इस ऑपरेटर को पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस का मानना है कि इस ऑपरेटर की मॉडस ऑपरेंडी पहलगाम हमले जैसी ही है. ऐसे में उससे इस हमले का अहम लिंक मिल सकता है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

कश्मीर के गांदेरबल जिले की पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर अयाज अहमद जुंगाल नाम के खच्चर राइड ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है. वायरल वीडियो में अयाज जैसा एक आदमी दिख रहा है, जिस पर एक महिला टूरिस्ट उसका धर्म पूछने का आरोप लगा रही है. वीडियो में वह व्यक्ति महिला को एक फोटोग्राफ दिखा रहा है, जिसे देखकर महिला सदमे में दिखाई देती है.

The district police in Ganderbal took immediate action following the circulation of a viral video on social media. In the video, a tourist woman claimed that a man had questioned her about her religion.



Upon investigation, the Ganderbal Police identified and apprehended the… pic.twitter.com/33DmyOGJk8