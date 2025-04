Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से का माहौल है. भारत ने आतंकियों के मददगार पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रखी है. इसके लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनमें वीजा निरस्त करने से लेकर सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए रोकना भी शामिल है. सर्वदलीय बैठक में गुरुवार को इसे लेकर सवाल उठाए गए थे कि पाकिस्तान का पानी किस तरह रोका जाएगा? उसी समय सरकार की तरफ से सभी को आश्वासन दिया गया था कि पानी रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. शुक्रवार को इस कवायद का ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के घर एक अहम बैठक हुई है, जिसमें पाकिस्तान को भारतीय नदियों से मिलने वाला पानी तीन चरण में रोकने पर सहमति बनी है.

इस तरह तीन चरण में रोका जाएगा पाकिस्तान का पानी

शाह के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, उनके मंत्रालय के अधिकारी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद रहे. इस बैठक में यह मंथन किया गया कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को किस तरह रोका जाएगा. बैठक के बाद जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि सिंधु जल संधि को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उसका पालन किया जाएगा. इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा. इन तीन चरणों में तत्काल कदम, मिड टर्म स्टेप और लॉन्ग टर्म स्टेप्स उठाए जाएंगे. भारत का एक भी बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी.

India has suspended the Indus Waters Treaty with Pakistan following the Pahalgam terror attack



Union Minister of Jal Shakti, CR Paatil says, "A roadmap was prepared in the meeting with Union Home Minister Amit Shah. Three options were discussed in the meeting. The government is… pic.twitter.com/uHZMMehAW3