जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के उद्देश्य से भारत ने पाकिस्तान से किसी भी तरह के व्यापार को बंद कर दिया है. इसी क्रम में पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. खबर है कि पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है. बताया यह भी जा रहा है कि तीसरे देशों के माध्यम से होने वाला व्यापार भी बंद हो गया है.

बता दें कि भारत पाकिस्तान को निर्यात ज्यादा करता था. एक ऐसे समय में जब आयात काफी कम हो माना यही जा रहा है कि इस फैसले से भारत को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि निकट भविष्य में पाकिस्तान की हालत पतली हो सकती है.

जिक्र नुकसान का हो उससे पढ़ले यह बता देना जरूरी हो जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से लेकर जनवरी तक भारत ने पाकिस्तान को लगभग 448 मिलियन डॉलर का निर्यात किया. जबकि पाकिस्तान से आयात मात्र 0.42 मिलियन डॉलर रहा. वहीं एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने पाकिस्तान को 1180 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था.

#BREAKING : Pakistan issues Gazette Notification announcing ban on trade with India in a Tit for Tat move. Trade through third countries also stopped. Nothing innovative about Pakistan. pic.twitter.com/solhBwRnl9

ध्यान रहे कि आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूर्व में ही तंगहाली का सामना कर रहा है. देश में महंगाई शिखर पर है और रोचक यह कि मुल्क का विदेशी मुद्रा भंडार खात्मे की ओर है. ऐसे में जो फैसला पाकिस्तान ले रहा है उसके विषय में एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस गजट नोटिफिकेशन जारी कर पाकिस्तान ने अपनी कब्र खुद खोदी है.

Once PoK is reunited with India, a direct India-Afghanistan border will open. Afghanistan can import essentials from India and export dry fruits, fruits,and carpets. We’ll also offer India transit access to Central Asia for trade. India and Afghanistan don't need🇵🇰 for anything