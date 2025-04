Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर में टूरिस्ट्स पर आतंकी हमला हुआ है. यह हमला दक्षिणी कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम की बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में हुआ है. जानकारी के मुताबिक, आतंकियों ने टूरिस्ट्स के एक ग्रुप पर फायरिंग की है और उसके बाद फरार हो गए हैं. फायरिंग की चपेट में आकर कम से कम 5-6 टूरिस्ट्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जबकि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

राजस्थान के टूरिस्ट ग्रुप पर हुआ है हमला

मीडिया रिपोर्ट्स में जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले से बताया गया है कि गोलीबारी में 4 लोग घायल हुआ हैं. सुरक्षा बलों की टीम एक्टिव हो गई है. आतंकियों ने जिस टूरिस्ट ग्रुप पर हमला किया है, जो राजस्थान से समर वेकेशन के लिए पहलगाम घूमने पहुंचा था. आतंकी पहले से ही इलाके में झाड़ियों की चपेट में छिपे हुए थे. उन्होंने टूरिस्ट्स के करीब आते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी. कई टूरिस्ट्स को गोली लगी और वे नीचे गिर गए. इसके बाद आतंकी वहां से घने जंगल में फरार हो गए.

#WATCH | Firing incident reported in Pahalgam, J&K; Police and Security Forces present on the spot



Details awaited. pic.twitter.com/jlDZ1oubnB