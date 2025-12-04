Indigo Flight Cancellation से यात्रियों का बुरा हाल, जानें आखिर क्यों हो रह है ऐसा?

गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो की बड़ी फ़्लाइट कैंसिल और लेट होती रहीं, जिससे लाखों पैसेंजर पर असर पड़ा. चूंकि इंडिगो कस्टमर्स के सामने चुनौतियों क पहाड़ है हमारे लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि इन तमाम दिक्कतों की असली वजह क्या है?

इंडिगो सुर्खियों में है. कारण बना है बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स का कैंसिल होना. जैसा हाल इंडिगो का है, देश भर में लाखों पैसेंजर्स को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है. एयरलाइन अपने सबसे गंभीर ऑपरेशनल ब्रेकडाउन में से एक से जूझ रही है. इस अफरा-तफरी के पीछे इंडिगो का नवंबर में लागू हुए नए सख्त क्रू रोस्टरिंग नियमों को अपनाने में संघर्ष लग रहा है. दिलचस्प ये कि इंडिगो से जुड़े लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग नियमों (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) को लागू करना उन वजहों में से एक था जिसने ऑपरेशन्स पर असर डाला.

वहीं एक्सपर्ट्स और पायलट बॉडीज़ का इस मामले पर मत बिलकुल अलग है. बताया जा रहा है कि इंडिगो को अच्छी तरह से पता था कि क्रू और पायलट की थकान कम करने के मकसद से बदले हुए FDTL नियम 1 नवंबर से लागू होंगे. इसकी कोई तैयारी नहीं थी.

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह अफरा-तफरी जानबूझकर हो सकती है ताकि एविएशन रेगुलेटर पर नियम वापस लेने का दबाव डाला जा सके. ध्यान रहे कि पायलट की कमी की वजह से बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं.

शायद आपको जानकार आश्चर्य हो कि कुछ मामलों में 12 -15 घंटों तक की देरी देखने को मिली जिसके चलते एयरपोर्ट्स पर अफ़रा-तफ़री का माहौल रहा और परेशानियों का सामना आम यात्रियों को करना पड़ा. बता दें कि बुधवार को 200 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हुईं और आगे भी कैंसिलेशन जारी रहने की संभावना है.

इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा और माना यही जा रहा है कि भविष्य में किराया और आसमान छुएगा.

गौरतलब है कि इंडिगो के क्रू की दिक्कतों ने 1 नवंबर से लागू हुए नए FDTL नियमों को सामने ला दिया है. असल में, एविएशन रेगुलेटर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने कई एयरलाइनों के विरोध के बीच इसे लागू करने से पहले एयरलाइनों को दो साल का तैयारी का समय दिया था.

इससे कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या इंडिगो, FDTL नॉर्म्स के बारे में अच्छी तरह जानते हुए भी, जानबूझकर लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी के बजाय कॉस्ट-कटिंग को प्राथमिकता दे रही थी. ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, एयरलाइन, जो अपने पंक्चुएलिटी के लिए जानी जाती है, का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस स्कोर 2 दिसंबर को 80% और उससे ज़्यादा से गिरकर 35% हो गया. यह सभी इंडियन एयरलाइन्स में सबसे कम था.

मामले पर अपना पक्ष रखते हुए पायलट एसोसिएशन्स ने कहा कि इंडिगो साफ तौर पर इसे हलके में ले रहा था. उसे आगे होने वाले टर्बुलेंस का पता नहीं था.

फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स (FIP),जिसके 5,000 सदस्य हैं, ने एक कड़े बयान में कहा, 'यह रुकावट इंडिगो की सभी डिपार्टमेंट्स, खासकर फ्लाइट ऑपरेशन्स में लंबे समय से चली आ रही और अलग तरह की लीन मैनपावर स्ट्रैटेजी का सीधा नतीजा है.'

इसमें आगे कहा गया है कि , 'FDTL लागू होने से पहले दो साल की तैयारी के बावजूद, इंडिगो ने बिना किसी वजह के हायरिंग फ्रीज़ कर दी, नॉन-पोचिंग अरेंजमेंट्स में शामिल हो गया, कार्टेल जैसे व्यवहार के ज़रिए पायलट की सैलरी फ्रीज़ बनाए रखी, और दूसरी छोटी सोच वाली प्लानिंग प्रैक्टिसेस दिखाईं.'

एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने कहा कि फ़्लाइट में रुकावटें बनावटी तौर पर बनाई गई हो सकती हैं. एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस ने कहा, 'ये फ़्लाइट रुकावटें एयरलाइंस DGCA पर दबाव डालने के लिए बनावटी तौर पर बनाती हैं.'

जानें आखिर क्या है फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट?

FDTL नियमों में बदलाव किया गया ताकि फ़्लाइट क्रू मेंबर्स थकान से निपटने के लिए काम के घंटों को रेगुलेट कर सकें. नियमों का नोटिफ़िकेशन सरकार ने जनवरी 2024 में ही जारी कर दिया था.