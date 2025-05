भारत के साथ शांति वार्ता के बावजूद पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के बाद, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जबरदस्त पर कटाक्ष किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'उसी फितरत है मुकर जाने की, उसे वादे पर यकीन कैसे करूं? (मुकर जाना उसकी फितरत है. मैं उसके वादे पर कैसे भरोसा कर सकता हूं?)' ध्यान रहे थरूर का यह शेर शनिवार रात नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार पाकिस्तानी प्रोजेक्टाइल देखे जाने के बाद आया.

अपने ट्वीट से कुछ घंटे पहले, थरूर ने पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि, 'मुझे लगता है कि शांति जरूरी है, हमें और अधिक जानकारी की जरूरत है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं.' उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी दीर्घकालिक युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन भारत आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहता था, और कांग्रेस नेता का मानना ​​​​था कि सबक सिखाया गया है.

थरूर ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपने समर्थन के बारे में काफी मुखर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन, नाम और इसकी छवि की प्रशंसा की थी. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को' एक शानदार नाम' कहा.

थरूर के अनुसार यह नाम, 'यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में बसी एक नई-नवेली दुल्हन की छवि को दर्शाता है, जो पहलगाम में छह दिनों तक मारे गए अपने पति के बगल में घुटनों के बल बैठी और रो रही है.'

7 मई को भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया.

भारत ने पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की निंदा की और हमलों को'विश्वास का गंभीर उल्लंघन" बताया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि नई दिल्ली स्थिति को 'बहुत, बहुत गंभीरता से' ले रही है. उन्होंने इस्लामाबाद से आगे की स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया.

गौरतलब है कि शनिवार की रात श्रीनगर और जम्मू में धमाके सुने गए, जम्मू के आसमान में प्रोजेक्टाइल और फ्लैश की रोशनी चमक उठी. बारामुल्ला में भी गोलीबारी की खबर है और सोपोर में भी एक धमाका सुना गया. अमृतसर में प्रत्यक्षदर्शियों ने शनिवार की रात इलाके में ड्रोन देखे जाने की भी सूचना दी.

