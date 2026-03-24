धर्म बदला तो नहीं मिलेगा SC आरक्षण, जानिए किन लोगों पर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा पाने के हकदार हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई SC व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म अपनाता है तो वो SC को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC होने का हक केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वालों को है. फोटो- AI generated



धर्म बदलने वाले लोग अनुसूचित जाति (SC) के तौर पर अपनी पहचान जारी नहीं रख सकते. वे अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाओं के हकदार नहीं रहेंगे. ये फैसला 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यह साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से जुड़ा है और वह हिंदू, बौद्ध या सिख दर्म को छोड़कर ईसाई धर्म या कोई और धर्म अपनाते हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा.

बेंच ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत SC का दर्ज केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है. अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी और धर्म को अपनाता है, उस धर्म का सक्रिय रूप से पालन करता है तो उसे SC को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी.

धर्म परिवर्तन के बाद बदल जाती है पहचान

बेंच ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, उसकी सामाजिक और धार्मिक पहचान बदल जाती है. उस पहचान का असर उस व्यक्ति की कानूनी स्थिति पर पड़ता है. कोर्ट ने कहा अनुसूचित जाति से जुड़े विशेष अधिकार और संरक्षण धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ तीन का उदाहरण दिया.

क्या कहता है Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 का तीसरा पैरा

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैराग्राफ तीन में लिखा है कि हिंदु धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति में नहीं आएगा. SC होने का दर्जा केवल इन तीन धर्म के लोगों को दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके तहत लगाई गई रोक एब्सॉल्यूट है. यानी यह रोक हर पहलू पर लागू होती है.

किन पर पड़ेगा इस फैसले का असर

सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में फैसला दिया, वो SC/ST एक्ट से ही जुड़ा था. इस मामले में एक ईसाई पादरी SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण मांग रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर हर उस पहलू पर पड़ेगा जिसके तहत SC कैटेगिरी में आने वाले नागरिकों को सुविधाएं और लाभ मिलते हैं. उदाहरण के लिए-

- SC/ST ऐक्ट के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा

- नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा

- मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी कॉम्पिटिटीव एग्जाम में आरक्षण नहीं मिलेगा.

- SC कैंडिडेट्स को फीस, अटेम्प्ट्स, कट-ऑफ में जो छूट मिलती है, वो धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं मिलेगी.

इस फैसले का असर ऐसे छात्रों या सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर पड़ सकता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध नहीं हैं, लेकिन SC आरक्षण के तहत उन्हें सीट मिली है.