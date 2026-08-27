चीनी के बाद प्याज निकाल रहा आंसू, जानें रक्षाबंधन से 1 दिन पहले किन-किन चीजों के बढ़े दाम?

What Got Costlier After Sugar: रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी और प्याज के साथ-साथ चावल, दाल और खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से आम जनता की जेब पर महंगाई का भारी बोझ पड़ गया है.

त्योहारी सीजन में प्याज 11% और चीनी ₹70 के पार

गेहूं 0.6 फीसदी तो चावल और दालें भी हुईं महंगी

सरसों, मूंगफली और पाम तेल की कीमतों में भी उछाल

त्योहारों के मौसम में आम आदमी का बजट लगातार बिगड़ता नजर आ रहा है. रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले रसोई की जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम जनता की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. बाजार में पहले ही चीनी की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा था, और अब प्याज के तेवरों ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया मासिक रिपोर्ट के अनुसार, प्याज के दाम में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसके अलावा, चावल, दाल और खाद्य तेलों के दाम भी बढ़े हैं, जिससे आम जनता की जेब पर महंगाई का भारी बोझ पड़ गया है. महंगाई के इन ताजा आंकड़ों ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है.

प्याज और चीनी के दामों में भारी उछाल

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त महीने में सब्जियों के दाम में सबसे ज्यादा तेजी प्याज की कीमतों में देखने को मिली है. खुदरा बाजार में प्याज के रेट में रिकॉर्ड 11 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके अलावा मीठे का स्वाद बिगाड़ रही चीनी की कीमतें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं. देश के कई हिस्सों में चीनी के दाम बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच चुके हैं. त्योहारी सीजन से ठीक पहले रोज-रोज बदलते इन दामों ने आम नागरिकों और खासकर ग्रहणियों का रसोई का पूरा बजट हिलाकर रख दिया है.

खाने-पीने की ये चीजें भी हुईं महंगी

महंगाई का दायरा सिर्फ चीनी और प्याज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई अन्य खाद्य सामग्रियां भी काफी महंगी हो गई हैं. आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान अनाज और दालों की कीमतों में भी तेजी आई है. चावल के दाम में 2.1 फीसदी और गेहूं की कीमतों में 0.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.

कितनी हुई दाल की किमत?

दालों की बात करें तो चना दाल 1%, अरहर दाल 0.5% और मूंग दाल के भाव भी 0.4% से ऊपर चढ़े हैं, जिससे थाली का खर्च बढ़ना तय है. इसके साथ ही खाद्य तेलों के दाम में भी इजाफा हुआ है. सरसों का तेल 1.6%, मूंगफली तेल 1%, सूरजमुखी तेल 0.9% और पाम ऑयल की कीमतों में भी 0.9% बढ़त दर्ज की गई है. हालांकि, राहत की एक छोटी सी खबर यह है कि इस अवधि में आलू के दामों में थोड़ी नरमी जरूर देखी गई है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

खाद्य पदार्थों की कीमतों में हो रही इस लगातार बढ़ोतरी के पीछे कई मुख्य वजहें जुड़ी हुई हैं. वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और संघर्षों के कारण ऊर्जा की कीमतों और सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के महंगे होने से परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार में रोजमर्रा की चीजों पर पड़ रहा है. ऐसे में त्योहार के इस उल्लास के बीच महंगाई की मार आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है.