Modi Cabinet Decisions: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, OROP स्कीम में संशोधन, अब 25.13 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

डीएनए हिंदी: मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने शुक्रवार को पूर्व सैनिकों को नए साल के लिए एक बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि ओआरओपी में संशोधन किया गया है. पहले इस योजना के तहत 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25.13 लाख पेंशनधारकों और परिवार पेंशनधाकों को इसका लाभ मिलेगा.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा. यह एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगी. उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकार को हर साल 8,450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. इतना ही नहीं, नए संशोधन के तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा. जिसमें 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा. इसका लाभ 4.52 लाख नए लाभार्थियों सहित सशस्त्र बलों के 25.13 लाख पेंशनधारकों और परिवार पेंशनधाकों को मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन की मंजूरी दे दी. रक्षा बलों के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी को OROP प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी.

