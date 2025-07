ONE Nation ONE Election Bill: एक देश-एक चुनाव संवैधानिक पर आयोग को ज्यादा अधिकार क्यों? दो पू्र्व CJI ने उठाया सवाल

ONE Nation ONE Election Bill: संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई जस्टिस जेएस खेहर (Justice J S Khehar) और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) ने कहा है कि एक देश-एक चुनाव बिल देश के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है.

ONE Nation ONE Election Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार को एक देश-एक चुनाव बिल पर बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व चीफ जस्टिस ने इस बिल को भारतीय संविधान (Indian Constitution) के दायरे में ठहराया है. पूर्व सीजेआई जस्टिस जेएस खेहर (Justice J S Khehar) और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) ने कहा है कि यह बिल किसी भी तरह से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है. दोनों ने इस बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के सामने यह बात कही है. हालांकि दोनों ही पूर्व चीफ जस्टिस ने साथ ही यह भी कहा है कि इस बिल को शायद मौजूदा स्वरूप में संविधान सभा (Constitution Muster) भी पास नहीं करती. दोनों ने इसके लिए खासतौर पर बिल में भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) दिए गए व्यापक अधिकारों पर सवाल उठाया है. बता दें कि इससे पहले संसदीय समिति के सामने दो अन्य पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रंजन गोगोई भी इस मसले पर पेश हो चुके हैं. उन्होंने भी इस बिल के सामने संभावित कानूनी चुनौतियों से जुड़े मुद्दे उठाए थे.

5 घंटे चली दोनों चीफ जस्टिस का कमेटी से चर्चा

जस्टिस खेहर और जस्टिस चंद्रचूड़ की संयुक्त संसदीय समिति के मेंबर्स के साथ शुक्रवार को करीब 5 घंटे तक एक देश-एक चुनाव मुद्दे पर चर्चा हुई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने इस दौरान न केवल बिल के हर प्रावधान को लेकर अपनी राय दी, बल्कि उन्होंने इसे ज्यादा व्यापक बनाते हुए संवैधानिक अवधारणा, नैतिकता और बिल के साथ जुड़ी राजनीति पर भी बात की. रिपोर्ट के मुताबिक, समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी चर्चा थी, जिसमें हमें बहुत सारे कीमती इनपुट मिले हैं. साथ ही मेंबर्स की तरफ से पहले उठाए गए कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया है. जस्टिस खेहर ने मेंबर्स से कहा कि यह राष्ट्र निर्माण का स्वर्णिम अवसर है और उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा.

चर्चा में इन मुद्दों पर उठी चिंता

संसदीय समिति की दोनों पूर्व सीजेआई के साथ हुई बैठक को सार्वजनिक नहीं किया जाता है. इसके बावजूद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चर्चा के दौरान निम्न मुद्दों पर चिंता जताई गई है-

किसी राज्य में इमरजेंसी लागू होने की स्थिति में क्या होगा, यह बिल में नहीं है?

यदि किसी विधानसभा को कार्यकाल खत्म होने से महज 3 महीने पहले भंग कर दिया जाए तो चुनाव कब होंगे?

पूरे देश में एकसाथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दे कहीं स्थानीय मुद्दों पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे?

भारतीय निर्वाचन आयोग को इस बिल के जरिये पहले से भी ज्यादा अधिकार क्यों दिए गए हैं?

अविश्वास प्रस्ताव लाने से जुड़ी शर्तें सख्त की जाएं

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चर्चा के दौरान सामने आए कुछ मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने इस बिल के सामने कानूनी चुनौतियां पैदा होने की का मुद्दा रखते हुए इसे कुछ सुधारों के साथ फिर से ड्राफ्ट करने की जरूरत बताई है. उन्होंने राज्य और केंद्र की सरकारों को ज्यादा स्थिर बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के मौजूदा प्रावधान में कुछ शर्तें जोड़ने की जरूरत बताई है. उन्होंने इसके लिए संविधान संशोधन करने के बजाय महज सदन के नियमों में कुछ फेरबदल से ही काम हो जाने की सलाह भी संसदीय समिति को दी है. चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ने की बात को उन्होंने नकार दिया. उन्होंने कहा कि इसका उल्टा भी हो सकता है. उन्होंने इसके लिए भाषा विवाद का उदाहरण दिया, जो क्षेत्रीय मुद्दा है. उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे नेशनल वोटिंग एजेंडा पर भारी पड़ सकते हैं.

राज्य-केंद्र के चुनाव एकसाथ कराने के पक्ष में संविधान

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि एकसाथ चुनाव नहीं कराना किसी भी तरीक से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का मानक नहीं है. साथ ही यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है. भारतीय गणतंत्र के शुरुआती दौर में संवैधानिक योजना एक साथ चुनाव कराने की थी. जस्टिस खेहर ने भी जस्टिस चंद्रचूड़ जैसी ही राय दी. उन्होंने गौर किया कि प्रस्तावित अनुच्छेद 82A(1) केवल नई लोकसभा की पहली बैठक यानी नियुक्ति की तारीख तय करता है. इससे चुनाव कराने या सदन का कार्यकाल तय करने में कोई बदलाव नहीं होता है. इसलिए यह संविधान का उल्लंघन नहीं करता है. बिल में कहा गया है कि नियत तिथि के बाद निर्वाचित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा.

संविधान में न्यूनतम कार्यकाल को लेकर रोक नहीं

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान केवल किसी भी सदन के अधिकतम कार्यकाल की बात करता है, जो 5 साल है. इसमें न्यूनतम गारंटीड कार्यकाल को लेकर कोई बात नहीं है. संसदीय लोकतंत्र में कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं होती है और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हर पांच साल के दौरान अपना जनादेश साबित करना होता है. जस्टिस खेहर ने कहा कि बिल विधानसभाओं के कार्यकाल को केवल शेष अवधि अर्थात 5 वर्ष से कम तक सीमित करते हुए यह भी सुनिश्चित करता है कि मतदाताओं को मतदान के समय इस कम अवधि का कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए.

