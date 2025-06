Air India News: एअर इंडिया के विमान के अहमदाबाद में क्रैश (Ahmedabad Air India Plane Crash) होने के बाद एयरलाइंस की एक और फ्लाइट मुश्किल में फंस गई है. मुंबई से उड़ान भरने के बाद एअर इंडिया की एक फ्लाइट करीब 3 घंटे तक उड़ान भरती रही. इसके बाद किसी तकनीकी खामी के चलते फ्लाइट को शुक्रवार सुबह वापस मुंबई एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा है. PTI के मुताबिक, यह फ्लाइट भी लंदन जा रही थी. बता दें की अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुई फ्लाइट ने भी लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी. मुंबई से उड़ान भरने वाली फ्लाइट के वापस लौटने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है. इसके लिए एअर इंडिया के ऑफिशियल बयान का इंतजार किया जा रहा है.

सुबह 5.39 बजे भरी थी मुंबई से उड़ान

PTI ने Flightradar24 data के हवाले से दी रिपोर्ट में कहा है कि एअर इंडिया मुंबई-लंदन फ्लाइट AIC129 (Air India Mumbai London Flight AIC129) ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) से शुक्रवार सुबह 5.39 बजे उड़ान भरी थी. इसके बाद फ्लाइट करीब 3 घंटे बाद एयरपोर्ट पर वापस लैंड कर गई है.

Air India flight AIC129, which took off early morning today from Mumbai for London, is returning to Mumbai, according to Flightradar24. More details are awaited. pic.twitter.com/BmRtlkmaut