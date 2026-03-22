उस शाम जब पाकिस्तान भी अपने पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान से हिल गया था, कभी भारत का कहा था शुक्रिया

भारत
पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने सीमा पार तनाव और शहरों की सुरक्षा पर चौंकाने वाले ऐसे बयान दिए जिनसे न केवल भारत बल्कि पाक को भी संशय में डाल दिया. उनके शब्द ने न केवल मुंबई, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं भी उजागर कर दीं.
वो शाम जब टीवी स्क्रीन पर एक चुप्पी का आलम था और अचानक कैमरे की लाइट में नजर आए पाकिस्तान का पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित. तीन साल तक भारत में अपनी ड्यूटी निभाने वाले बासित ने राजनयिक गलियारों और शहरों की जटिलताओं को बारीकी से जाना था. लेकिन आज उनका शब्द हर निगाह को चौंका रहा था. तब और जब पश्चिम एशिया में तनाव जारी है.
स्टूडियो में चर्चा शुरू हुई. बासित ने कहा, “कल्पना कीजिए, अगर कोई बड़ा हमला हमारे देश पर हो और हम सीधे जवाब न दे सकें, तो हमें अपने विकल्पों पर गौर करना होगा.” और फिर अचानक उन्होंने नाम लिया – नई दिल्ली और मुंबई. उनके इस बयान से हॉल में सन्नाटा छा गया.
उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.
सोशल मीडिया पर पल-पल की खबर फैल रही है और लोग ट्वीट कर बहस कर रहे हैं और पुराने हादसों की याद ताजा होती जा रही है. वही हमले जो 2008 में मुंबई को हिलाकर रख दिए थे.मुंबई ही नहीं इस बयान ने अतीत के आतंकी हमलों की यादें ताजा कर दी हैं और सीमा पार तनाव को लेकर जारी चिंताओं को उजागर किया है.
बहस के दौरान बासित ने एक ऐसी विकट परिस्थिति का विस्तार से वर्णन किया जिसमें पाकिस्तान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए खतरों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि पाकिस्तान पर हमला होता है और वह अपने हमलावरों को सीधे जवाब देने में असमर्थ होता है, तो उसके पास सीमित विकल्प होंगे.
उन्होंने दावा किया कि ऐसे परिदृश्य में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसी स्थिति की संभावना कम है और उम्मीद जताई कि तनाव उस स्तर तक नहीं बढ़ेगा.
बासित ने इस बयान के साथ यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल काल्पनिक परिदृश्य का जिक्र कर रहे थे. लेकिन उनके शब्दों की गूंज बहुत दूर तक पहुंच गई. राजनयिक विशेषज्ञों का कहना था कि बासित के पास भारत और क्षेत्रीय राजनीति की गहरी समझ है. उनका कथन शायद रणनीतिक विकल्पों पर विचार व्यक्त करने के लिए था, लेकिन जनता और मीडिया ने इसे सीधे खतरे के तौर पर देखा.
उनका पिछला रिकॉर्ड भी चर्चा में था – 2012 से 2014 तक जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत, और भारत में 2014 से अगस्त 2017 तक इस पद पर रहे. तीन साल तक उच्चायुक्त के रूप में कार्य. उनके अनुभव ने उनकी हर बात में वजन और असर पैदा किया. टीवी स्क्रीन के पीछे, पत्रकार, विशेषज्ञ और आम दर्शक हर कोई इस बयान की समीक्षा करने लगा. कुछ इसे रणनीतिक सोच कह रहे, तो कुछ इसे सीमा पार तनाव बढ़ाने वाला कदम.
और फिर बासित ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति की संभावना कम है, उम्मीद है कि तनाव उस स्तर तक नहीं बढ़ेगा. लेकिन जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, हर किसी के दिमाग में सवाल उठे, क्या भविष्य में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है?
इस शाम ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे एक बयान, चाहे वह कितनी ही काल्पनिक स्थिति में क्यों न दिया गया हो, सियासी और सामरिक हलचलों की दुनिया में तूफ़ान खड़ा कर सकता है.
जानिए अब्दुल बासित के रंग और क्या-क्या हैं?
जो कभी अपने भारत में कार्यकाल के अनुभवों को उन्होंने “Hostility: A Diplomat’s Diary on Pakistan‑India Relations” नामक पुस्तक में साझा किया, जिसमें भारत‑पाक रिश्तों पर अपने विचार और कुशानियां लिखी वही अब ऐसे बयान जारी कर अपने नापाक और बदलते इरादों की सौगात दे रहा है.
हमेशा से विवादित बयान देने वाले रहे हैं
उन्होंने खुद को.Foreign Secretary (पाक विदेश सचिव) बनने से वंचित होने पर निराशा व्यक्त की, और कहा कि यह पद उन्हें मिलने चाहिए था, जिससे उनके दरबार में कुछ खट्टे अनुभव रहे. वहीं, 2017 में एक आधिकारिक पत्र में उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन Foreign Secretary को “worst foreign secretary ever (सबसे खराब विदेश सचिव)” कहा, जो DIPLOMACY में असामान्य और विवादित टिप्पणी मानी गई
हो चुकी है सोशल मीडिया पर ‘ब्लंडर’ और ट्रोलिंग
एक बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विदेशी पोर्न अभिनेता की तस्वीर को कश्मीरी व्यक्ति के रूप में शेयर कर दिया, जिसे गलती पकड़े जाने पर उन्होंने डिलीट किया. इससे उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था.
इन सब के बाद भी ....
अपने कार्यकाल के अंत में बासित ने भारत के लिए “शुक्रिया” कहा और कहा कि वे वहाँ के अनुभव और मित्रों को याद रखेंगे.
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