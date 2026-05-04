West Bengal Election:पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ चुनाव? किन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका पलड़ा भारी और कहां कांटे की टक्कर

West Bengal Vidhan Sabha Chunav Results 2026: पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि साख और रणनीति की भी परीक्षा बन गया है. हर सीट अपने आप में एक कहानी कह रही है. कहीं बड़े चेहरे बढ़त में दिख रहे हैं, तो कहीं मुकाबला आखिरी राउंड तक खिंचने वाला है.

West Bengal Assembly Election Result 2026: इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal Election 2026) में कुल पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ. यही 294 सीटें तय करेंगी कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी. बहुमत के लिए 148 सीटों का आंकड़ा पार करना जरूरी है, और इसी लक्ष्य को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतरी हैं.

किन सीटों पर किसका दावा भारी दिख रहा है

कुछ सीटें ऐसी हैं जहां शुरुआती रुझान और ग्राउंड रिपोर्ट किसी एक दल को बढ़त देते नजर आते हैं. बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी का अनुभव और पकड़ उन्हें मजबूत स्थिति में रखता है. वहीं नंदीग्राम जैसी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत माना जा रहा है. कुछ शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़त मिलती दिख रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा था.

किन सीटों पर मुकाबला बेहद टक्कर का है

कई सीटों पर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है और मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है. माथाभांगा ऐसी ही सीट है, जहां निशीथ प्रमाणिक के सामने मजबूत चुनौती खड़ी है. इसके अलावा उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में भी कई सीटों पर वोटों का अंतर बहुत कम रहने की संभावना है. यहां हर राउंड के साथ तस्वीर बदल सकती है, जिससे सस्पेंस बना हुआ है.

चुनाव को प्रभावित करने वाले बड़े फैक्टर

इस चुनाव में महिला वोटर, ग्रामीण-शहरी विभाजन और स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े निर्णायक बनकर उभरे हैं.

इसके साथ ही, बेरोजगारी, विकास और केंद्र-राज्य की राजनीति का असर भी साफ दिख रहा है.

युवा वोटरों का झुकाव कई सीटों पर परिणाम बदल सकता है.

बंगाल का यह चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक मूड का संकेत भी है. कुछ सीटों पर तस्वीर साफ है, लेकिन कई जगह आखिरी राउंड तक मुकाबला रोमांचक रहने वाला है. अंत में वही जीतेगा, जो स्थानीय भरोसा और सही रणनीति दोनों को साथ लेकर चला है.

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