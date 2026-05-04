FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या ममता बनर्जी फिर लिखेंगी इतिहास? लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी से बन सकता है बड़ा रिकॉर्ड

क्या ममता बनर्जी फिर लिखेंगी इतिहास? लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी से बन सकता है बड़ा रिकॉर्ड

West Bengal Election:पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ चुनाव? किन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका पलड़ा भारी और कहां कांटे की टक्कर

पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ चुनाव? किन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका पलड़ा भारी और कहां कांटे की टक्कर

बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

बंगाल से असम तक सियासी संग्राम; सामने आएगा 5 राज्यों की 823 सीटों पर जनता का असली जनादेश, यहां पढ़ें हर डिटेल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी

2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी

पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला

Homeभारत

भारत

West Bengal Election:पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ चुनाव? किन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका पलड़ा भारी और कहां कांटे की टक्कर

West Bengal Vidhan Sabha Chunav Results 2026: पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि साख और रणनीति की भी परीक्षा बन गया है. हर सीट अपने आप में एक कहानी कह रही है. कहीं बड़े चेहरे बढ़त में दिख रहे हैं, तो कहीं मुकाबला आखिरी राउंड तक खिंचने वाला है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 04, 2026, 07:19 AM IST

West Bengal Election:पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ चुनाव? किन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका पलड़ा भारी और कहां कांटे की टक्कर

West Bengal election 2026 seats analysis

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

West Bengal Assembly Election Result 2026: इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal Election 2026) में कुल पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ. यही 294 सीटें तय करेंगी कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी. बहुमत के लिए 148 सीटों का आंकड़ा पार करना जरूरी है, और इसी लक्ष्य को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतरी हैं.

किन सीटों पर किसका दावा भारी दिख रहा है
कुछ सीटें ऐसी हैं जहां शुरुआती रुझान और ग्राउंड रिपोर्ट किसी एक दल को बढ़त देते नजर आते हैं. बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी का अनुभव और पकड़ उन्हें मजबूत स्थिति में रखता है. वहीं नंदीग्राम जैसी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत माना जा रहा है. कुछ शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़त मिलती दिख रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा था.

किन सीटों पर मुकाबला बेहद टक्कर का है
कई सीटों पर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है और मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है. माथाभांगा ऐसी ही सीट है, जहां निशीथ प्रमाणिक के सामने मजबूत चुनौती खड़ी है. इसके अलावा उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में भी कई सीटों पर वोटों का अंतर बहुत कम रहने की संभावना है. यहां हर राउंड के साथ तस्वीर बदल सकती है, जिससे सस्पेंस बना हुआ है.

चुनाव को प्रभावित करने वाले बड़े फैक्टर
इस चुनाव में महिला वोटर, ग्रामीण-शहरी विभाजन और स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े निर्णायक बनकर उभरे हैं.
इसके साथ ही, बेरोजगारी, विकास और केंद्र-राज्य की राजनीति का असर भी साफ दिख रहा है.
युवा वोटरों का झुकाव कई सीटों पर परिणाम बदल सकता है.

बंगाल का यह चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक मूड का संकेत भी है. कुछ सीटों पर तस्वीर साफ है, लेकिन कई जगह आखिरी राउंड तक मुकाबला रोमांचक रहने वाला है. अंत में वही जीतेगा, जो स्थानीय भरोसा और सही रणनीति दोनों को साथ लेकर चला है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी
2500 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 50 करोड़ की कंपनी
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
MORE
Advertisement