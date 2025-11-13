FacebookTwitterYoutubeInstagram
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, ED, DRI और EOW करेगा फोरेंसिक ऑडिट | यूपी- बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े | दिल्ली कार धमाके पर बड़ी खबर, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार

CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण 

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण

Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 

सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

भारत

लद्दाख का न्योमा एयरबेस हुआ चालू, जानें क्यों डिफेंस के लिहाज से माना जा रहा है इसे बेहद अहम

चीन सीमा के पास न्योमा एयरबेस चालू हो गया है. बता दें कि यह एयरबेस लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगभग 25 किमी दूर है. जिसे रणनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 13, 2025, 03:47 PM IST

लद्दाख का न्योमा एयरबेस हुआ चालू, जानें क्यों डिफेंस के लिहाज से माना जा रहा है इसे बेहद अहम
डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है.  लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुध-न्योमा एयरबेस बुधवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के सी-130जे परिवहन विमान से हवाई अड्डे पर उतरने के साथ ही चालू हो गया. बता दें कि यह एयरबेस लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगभग 25 किलोमीटर दूर है.

अधिकारियों ने बताया कि इस एयरबेस के चालू होने से इस संवेदनशील क्षेत्र में भारतीय सेना की युद्धक तैयारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि वायुसेना प्रमुख सी-130जे सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान से मुध-न्योमा एयरबेस पर उतरे.

अधिकारियों ने बताया कि एयर चीफ मार्शल सिंह के साथ पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा भी एयरबेस पर मौजूद थे. ध्यान रहे कि एयरबेस को चालू करने के लिए 218 करोड़ रुपये की परियोजना का क्रियान्वयन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया गया था. 

इस परियोजना की आधारशिला सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखी गई थी.  अब इस एयरबेस का उपयोग लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों द्वारा किया जा सकेगा. 

मुध-न्योमा एयरबेस लद्दाख में चौथा ऐसा वायुसेना बेस है. अन्य तीन लेह, कारगिल और थोईस में स्थित हैं. 

इस  एयरबेस के विषय में जो अतिरिक्त जानकारी बाहर आई है यदि उसपर यकीन किया जाए तो मिलता है कि कारगिल हवाई पट्टी यहां से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है.

रक्षा मंत्रालय परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड (ALG) सहित LAC के लगभग सभी हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे  को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

यह लद्दाख क्षेत्र में दौलत बेग ओल्डी उन्नत लैंडिंग ग्राउंड में भी बुनियादी ढांचे  को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में है.

दौलत बेग ओल्डी ALG, LAC के निकट 16,700 फीट की ऊंचाई  पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है.

