लद्दाख का न्योमा एयरबेस हुआ चालू, जानें क्यों डिफेंस के लिहाज से माना जा रहा है इसे बेहद अहम

डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुध-न्योमा एयरबेस बुधवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के सी-130जे परिवहन विमान से हवाई अड्डे पर उतरने के साथ ही चालू हो गया. बता दें कि यह एयरबेस लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगभग 25 किलोमीटर दूर है.

अधिकारियों ने बताया कि इस एयरबेस के चालू होने से इस संवेदनशील क्षेत्र में भारतीय सेना की युद्धक तैयारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि वायुसेना प्रमुख सी-130जे सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान से मुध-न्योमा एयरबेस पर उतरे.

अधिकारियों ने बताया कि एयर चीफ मार्शल सिंह के साथ पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा भी एयरबेस पर मौजूद थे. ध्यान रहे कि एयरबेस को चालू करने के लिए 218 करोड़ रुपये की परियोजना का क्रियान्वयन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया गया था.

इस परियोजना की आधारशिला सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखी गई थी. अब इस एयरबेस का उपयोग लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों द्वारा किया जा सकेगा.

मुध-न्योमा एयरबेस लद्दाख में चौथा ऐसा वायुसेना बेस है. अन्य तीन लेह, कारगिल और थोईस में स्थित हैं.

इस एयरबेस के विषय में जो अतिरिक्त जानकारी बाहर आई है यदि उसपर यकीन किया जाए तो मिलता है कि कारगिल हवाई पट्टी यहां से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है.

रक्षा मंत्रालय परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड (ALG) सहित LAC के लगभग सभी हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

यह लद्दाख क्षेत्र में दौलत बेग ओल्डी उन्नत लैंडिंग ग्राउंड में भी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में है.

दौलत बेग ओल्डी ALG, LAC के निकट 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है.