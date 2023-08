Nuh Violence पर VHP-बजरंग दल ने थामा दिल्ली-NCR, 30 जगह की रैली, बदरपुर में लंबा जाम, 10 पॉइंट्स में पढ़ें पूरी बात

VHP Protest Rally in Delhi: नूंह हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान कई जगह झड़प हुई हैं. राजस्थान के अलवर में भी धारा 144 लग गई है.

डीएनए हिंदी: Nuh Violence Latest News- हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ब्रजमंडल यात्रा पर दूसरे संप्रदाय के हमले के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हिंसा के खिलाफ VHP और बजरंग दल (Bajrang Dal) कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा-गाजियाबाद में रैलियों से कुछ समय के लिए सबकुछ ठप कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने बदरपुर बॉर्डर पर कई घंटे तक जाम लगाए रखा, जबकि एक मेट्रो स्टेशन पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई. हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि सब जगह स्थिति सामान्य रही और प्रदर्शनकारी कंट्रोल में रहे हैं. पूरी दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं ताकि नूंह और गुरुग्राम हिंसा की आंच का असर देश की राजधानी में दिखाई ना दे.

विहिप-बजरंग दल के प्रदर्शन और आसपास के प्रदेशों में अलर्ट को लेकर 10 पॉइंट्स में जानिए पूरा अपडेट.

1. दिल्ली में 30 जगह किया गया प्रदर्शन

VHP और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में करीब 30 जगह प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता नूंह हिंसा के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे और इस हिंसा की विवेचना राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराए जाने की मांग कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी जय श्रीराम के नारे लगाते हुए और नूंह हिंसा को साजिश बताते दिख रहे हैं.

STORY | VHP, Bajrang Dal activists hold protest in Delhi against Haryana clashes; traffic affected



READ: https://t.co/k9vWujeann



(PTI Photo) pic.twitter.com/L3kC1lhdNt — Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2023

VIDEO | Bajrang Dal and VHP hold protest near Nirman Vihar Metro Station in Delhi against #Nuh violence. pic.twitter.com/FpaEDC7oXp — Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2023

2. बदरपुर बॉर्डर रहा तीन किलोमीटर लंबा जाम

दिल्ली में फरीदाबाद की तरफ से एंट्री देने वाले बदरपुर बॉर्डर पर VHP कार्यकर्ताओं ने टोल रोड पर कब्जा कर लिया. प्रदर्शन के चलते इस सड़क पर 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से सड़के से हटकर प्रदर्शन करने की अपील की. बहुत देर बाद प्रदर्शनाकारियों ने सड़क खाली की, जिसके चलते लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे.

#WATCH | Bajrang Dal workers hold protest at Delhi's Ghonda Chowk against Nuh violence; police barricades in place to control the crowd



Vishwa Hindu Parishad (VHP) has given a protest call against the recent violent clashes in Haryana's Nuh pic.twitter.com/caHbLS5VEA — ANI (@ANI) August 2, 2023

3. निर्माण विहार मेट्रो पर पढ़ी गई हनुमान चालीसा

दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध जताया. सोशल मीडिया पर इसक वीडियो भी वायरल हुआ है. उन्होंने विकास मार्ग पर जाम लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समझाबुझाकर जाम खुलवा दिया.

VIDEO | Security tightened as VHP and Bajrang Dal plan to stage protest near Nirman Vihar Metro Station in Delhi against #Nuh clashes. pic.twitter.com/qUW0p1KfCC — Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2023

#WATCH | Members of Bajrang Dal hold a demonstration near Delhi's Nirman Vihar metro station after Vishwa Hindu Parishad (VHP) called for a protest against the recent violent clashes in Haryana's Nuh pic.twitter.com/9JocjACiXE — ANI (@ANI) August 2, 2023

4. नोएडा में भी निकाली गई डीएम कैंप ऑफिस तक रैली

नूंह में हुई हिंसा के विरोध में VHP-बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नोएडा में भी रैली निकाली. सेक्टर-25 स्टेडियम के पास जमा होने के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ ने नारे लगाते हुए डीएम कैंप कार्यालय तक रैली निकाली. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जो ट्रैफिक कंट्रोल और डायवर्ट करता रहा, जिससे कहीं भी जाम के हालात नहीं बने.

Vishwa Hindu Parishad/Bajrang Dal held protest and burnt effigies in several UP cities in protest against the communal violence in Nuh, Haryana.



Noida pic.twitter.com/WMIFXFuLxO — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 2, 2023

5. गाजियाबाद में भी जुटी रैली में भारी भीड़

गाजियाबाद में भी बुधवार सुबह विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ता नवयुग मार्केट पर जमा हुए. नवयुग मार्केट से उन्होंने हिंसा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली. इस दौरान शहर की सड़कों पर हर तरफ पुलिस नजर आई.

VIDEO | Security tightened in Noida as Bajrang Dal and VHP plan to stage protest over #Nuh violence. pic.twitter.com/KbAYN8t419 — Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2023

6. दिल्ली पुलिस ने कराई ड्रोन से निगरानी

दिल्ली में प्रदर्शन की घोषणा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती जगह-जगह की थी. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात करने के साथ ही ड्रोन से निगरानी की गई. इसके अलावा इलाकों में गश्त करने के साथ ही शांति समितियों के साथ बैठकें भी की गईं. दिल्ली में एंट्री करने वाले सभी पॉइंट्स पर वाहनों की गहन चेकिंग भी की गई.

7. मालीवाल बोलीं, मणिपुर-हरियाणा बनाना चाह रहे क्या दिल्ली को

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया. उन्होंने एक वीडियो क्लिप ट्वीट में शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने इसे सोमवार को दिल्ली के नांगलोई पुलिस थाने के बाहर का नजारा बताया. वीडियो में सड़कों पर खून बहाया जाएगा के नारे लगाए गए. मालीवाल ने लिखा, अब तक मणिपुर और हरियाणा हिंसा से पीड़ित हैं, अब क्या दिल्ली में भी ये होने दिया जाएगा? एक तरफ तो पुलिस कह रही है कि अगर कहीं कोई गलती करता है तो वे कार्रवाई करेंगे. ये वीडियो सोमवार से सामने है. क्या पुलिस ने इस वीडियो की जांच की है? अगर ये वीडियो सही है तो इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

नांगलोई पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर खड़े होकर “सड़कों पर खून बहाने” का भाषण दिया जा रहा है। अब तक मणिपुर और हरियाणा हिंसा का शिकार हुआ है अब क्या दिल्ली को भी शिकार बनने दिया जाएगा? एक तरफ़ पुलिस कह रही है की किसी ने गड़बड़ की तो एक्शन लेंगे ? ये वीडियो कल से वायरल है? क्या पुलिस… pic.twitter.com/ht8o5aCDs4 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) August 2, 2023

8. राजस्थान ने भी अलवर में लगाई धारा 144

हरियाणा के नूंह हिंसा को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार भी अलर्ट हो गई है. नूंह से सटे राजस्थान के अलवर जिले में भी हिंसा भड़कने की संभावना पर 10 अगस्त की आधी रात तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम उत्तम सिंह शेखावत ने कहा कि जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अलवर, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, कठूमर, लक्ष्मणगढ़, टपूकड़ा, मालाखेड़ा, किशनगढ़बास और कोटकासिम ब्लॉक में धारा 144 लगाई गई है.

9. उत्तर प्रदेश के हरियाणा से सटे जिलों में भी अलर्ट

हरियाणा के कई जिलों में हिंसा भड़कने के बाद उत्तर प्रदेश भी सचेत हो गया है. सहारनपुर रेंज के डीआईजी पुलिस अजय कुमार साहनी ने PTI को बतााय कि सहारनपुर मंडल के हरियाणा से सटे जिलों सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में अलर्ट जारी किया गया है. पुलिसकर्मी सादी वर्दी में घूम रहे हैं. हिंसा फैलाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. उधर, आगरा रेंज के DIG दीपक कुमार के मुताबिक, हरियाणा के मेवात इलाके से सटे कोसी, बरसाना और गोवर्धन पुलिस थानों के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

10. गुरुग्राम सांसद ने की गृह मंत्री से मुलाकात

नूंह और गुरुग्राम में हिंसा को लेकर गुरुग्राम से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. उन्होंने हालात की ताजा जानकारी शाह को दी. इसके बाद राव इंद्रजीत ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और उन्हें रेवाड़ी आने का न्योता दिया है.

