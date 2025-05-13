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Heatwave Alert: दिल्ली समेत उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी! भीषण लू, 45°C तक पहुंच सकता है पारा 

Heatwave Alert- North India: देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है. रविवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी- IMD) ने बताया कि दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, यहां तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.

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Abhay Sharma

Updated : May 18, 2026, 12:56 AM IST

Heatwave Alert: दिल्ली समेत उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी! भीषण लू, 45°C तक पहुंच सकता है पारा 

Heatwave Alert- North India (AI Image)

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Heatwave Alert India, North India Heatwave: देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है. रविवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी- IMD) ने बताया कि दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, यहां तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सप्ताह के कई दिनों तक लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रहने की संभावना है. 

मौसम विभाग ने उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों के लिए गंभीर पूर्वानुमान जारी करते हुए पूरे सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है और बताया कि इन क्षेत्रों में लोगों को लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. 

दिल्ली NCR में गर्मी का कहर 

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते तापमान का असर दिखना शुरू हो गया है, पारा सामान्य से ऊपर गया है. IMD के मुताबिक, शनिवार को सफदरजंग (जो शहर के मौसम का प्रतिनिधित्व करता है) में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है.  इसके अलावा उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों, जिनमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पूरे सप्ताह तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है. 

मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में 21 मई तक अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है. हालांकि 22-23 मई के दौरान इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा.

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली का हाल

विभाग के मुताबिक, राजस्थान में 17 से 23 मई तक लू चलने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में 18 से 23 मई तक तापमान में तेजी आ सकती है. वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 से 21 मई तक लू चलने की संभावना है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले सप्ताह मध्यम से लेकर भीषण लू चलने की संभावना है,  दक्षिणी भाग में तेलंगाना भी भीषण गर्मी की चपेट में आएगा. 

इन जगहों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ बारिश का अनुमान 

वहीं 17 और 18 मई को मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों और पश्चिमी भारत के कुछ भागों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. पूर्वोत्तर के कई राज्यों, जिनमें असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 मई को बिजली और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, अरुणाचल प्रदेश में इसी दौरान भारी बारिश हो सकती है. इनपुट --आईएएनएस

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