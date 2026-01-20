FacebookTwitterYoutubeInstagram
Noida Techie Died Case: नोएडा टेक्नीशियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आखिर कैसे हुई युवराज मेहता की मौत?

नोएडा के टेक पार्क में मृत मिले इंजीनियर युवराज दीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट में मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया है, जिसने युवाओं में बढ़ते दिल के रोगों पर चिंता बढ़ा दी है.

Pragya Bharti

Updated : Jan 20, 2026, 10:05 AM IST

Noida Techie Died Case: नोएडा टेक्नीशियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आखिर कैसे हुई युवराज मेहता की मौत?
Noida Techie Died Case: नोएडा के एक प्रसिद्ध टेक पार्क की पार्किंग में पिछले दिनों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. 26 वर्षीय इंजीनियर युवराज दीप की रहस्यमयी मौत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला?

युवराज दीप के शव का परीक्षण करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उनकी मौत का मुख्य कारण हृदय गति रुकना (Cardiac Arrest) था. शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार के हमले या हिंसा की आशंका को खारिज कर दिया गया है. 

घटना का विवरण

युवराज दीप नोएडा स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. घटना वाले दिन वह ऑफिस से काम खत्म कर अपनी कार की ओर गए थे. जब काफी देर तक वह घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. बाद में उनका शव उनकी कार के पास ही जमीन पर पड़ा मिला. दरअसल, युवक की मौत गड्ढे में डूबने से हुई थी. जिस गड्ढे में डूबकर युवक की मौत हुई उसको एक बिल्डर ने खुदवाया था. इसमें बारिश का पानी भर गया था. 20 फुट से अधिक गहरे पानी से भरे गड्ढे में कार के गिरने से इंजीनियर की मौत हो गई. इस मामले में एक अधिकारी की सेवा भी समाप्त कर दी गई है. 

पुलिस की कार्रवाई

नोएडा पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इसे 'प्राकृतिक मौत' की श्रेणी में रखा है. हालांकि, विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है ताकि यदि भविष्य में कोई और संदेह हो, तो उसकी जांच की जा सके.

