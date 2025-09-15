Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

Noida Bus Service: नोएडा के गांवों में रहने वालों के लिए एक राहतभरी खबर है. दरअसल, नवरात्रि के दौरान नोएडा डिपो से ग्रामीण रूट पर 10 मिनी बसें चलेंगी. ये बसें 40 से अधिक गांवों तक जाएंगी. तो चलिए इन बसों के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं.

Noida Bus Service During Navratri: नोएडा और इसके गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहतभरी खबर है. दरअसल, नवरात्र के दौरान नोएडा डिपो से ग्रामीण रूट पर 10 मिनी बसें चलाई जाएंगी. ये बसें 40 से ज्यादा गांवों को लाभ पहुंचाएंगी. आपको बता दें कि डिपों में कुछ दिन पहले भी 5 बसें आ गई थीं. इसके बाद, 5 बसें शनिवार को पहुंची. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रिय प्रबंधक मनोज कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 10 बसें मुख्यालय से मिल गई है. ये सभी बसें डीजल से चलने वाली हैं. आइए, अब इन बसों के रूट के बारे में जान लेते है.

10 मिनी बसों का क्या रहेगा रूट?

10 मिनी बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा परी चौक-रबूपुरा-झांझर-रन्हैरा, नोएडा-ग्रेनो-जेवर कट-जहांगीरपुर-लौदाना, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-जेवर-हामिदपुर-झुप्पा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-नहर-बिलासपुर-दनकौर-झाझर, नोएडा-परिचौक-रबूपुरा-तिर्थली-करौली-गोविंदगढ़-कोठरा-झुप्पा, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-कलौंदा, नोएडा-खेड़ामोड़-तकीपुर-अनवरपुर-सुहेदी-मोहद्दीनपुर, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-महावर, नोएडा-डेहरा-झाल और नोएडा-छायसा तक चलेंगी.

महिला व बुजुर्गों को मिलेगी छूट

चालक व परिचालकों को महिलाओं और बुजुर्गों को सीट उपलब्ध कराने में वरीयता देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, इन बसों के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्कूल जाने में सहूलियत हो जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यात्रियों से अच्छे व्यवहार और बसों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए चालकों की लगातार काउंसलिंग की जा रही है.



