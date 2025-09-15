Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह

Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

ITR Date Extension: क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

Sore Throat Treatment: गले की खराश से महसूस होती है जकड़न? ये 3 काढ़े दूर करेंगे आपकी समस्या

अब महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, मोदी सरकार देगी पूरी ट्रेनिंग और आर्थिक मदद; जानें किसे और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

दिल्ली के धौला कुआं में BMW कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में वित्त मंत्रालय के सचिव की मौत, पत्नी घायल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

ITR Date Extension: क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव

मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह

मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह

Homeभारत

भारत

Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल

Noida Bus Service: नोएडा के गांवों में रहने वालों के लिए एक राहतभरी खबर है. दरअसल, नवरात्रि के दौरान नोएडा डिपो से ग्रामीण रूट पर 10 मिनी बसें चलेंगी. ये बसें 40 से अधिक गांवों तक जाएंगी. तो चलिए इन बसों के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 15, 2025, 08:32 AM IST

Noida Bus Service: नवरात्रि में नोएडा डिपो से ग्रामीण रूटों पर चलेंगी 10 मिनी बसें, 40 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ; जानें पूरा शेड्यूल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Noida Bus Service During Navratri: नोएडा और इसके गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहतभरी खबर है. दरअसल, नवरात्र के दौरान नोएडा डिपो से ग्रामीण रूट पर 10 मिनी बसें चलाई जाएंगी. ये बसें 40 से ज्यादा गांवों को लाभ पहुंचाएंगी. आपको बता दें कि डिपों में कुछ दिन पहले भी 5 बसें आ गई थीं. इसके बाद, 5 बसें शनिवार को पहुंची. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रिय प्रबंधक मनोज कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 10 बसें मुख्यालय से मिल गई है. ये सभी बसें डीजल से चलने वाली हैं. आइए, अब इन बसों के रूट के बारे में जान लेते है. 

10 मिनी बसों का क्या रहेगा रूट?

10 मिनी बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा परी चौक-रबूपुरा-झांझर-रन्हैरा, नोएडा-ग्रेनो-जेवर कट-जहांगीरपुर-लौदाना, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-जेवर-हामिदपुर-झुप्पा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-नहर-बिलासपुर-दनकौर-झाझर, नोएडा-परिचौक-रबूपुरा-तिर्थली-करौली-गोविंदगढ़-कोठरा-झुप्पा, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-कलौंदा, नोएडा-खेड़ामोड़-तकीपुर-अनवरपुर-सुहेदी-मोहद्दीनपुर, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-महावर, नोएडा-डेहरा-झाल और नोएडा-छायसा तक चलेंगी.

यह भी पढ़ें- नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया

महिला व बुजुर्गों को मिलेगी छूट

चालक व परिचालकों को महिलाओं और बुजुर्गों को सीट उपलब्ध कराने में वरीयता देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, इन बसों के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्कूल जाने में सहूलियत हो जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यात्रियों से अच्छे व्यवहार और बसों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए चालकों की लगातार काउंसलिंग की जा रही है. 
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
शारदीय नवरात्र में किस पर सवार होकर आगमन और प्रस्थान करेंगे मां दुर्गा, जानें देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव
मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह
मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह
Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट
ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट
आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया? ये आसान स्टेप्स आजमाकर तुरंत जानें
आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया? ये आसान स्टेप्स आजमाकर तुरंत जानें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE