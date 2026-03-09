FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गुरुग्राम- मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत, निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरी, 7 की मौत, मलबे में 4-5 मजदूरों के दबे होने की आशंका, हादसे के वक्त दीवार के पास काम कर रहे थे सभी

भारत

सावधान! 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी की सख्त चेतावनी

बिहार सरकार ने 31 मार्च 2026 तक सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है. प्रक्रिया पूरी न करने पर अपात्र सदस्यों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा.

Pragya Bharti

Updated : Mar 09, 2026, 11:01 PM IST

सावधान! 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी की सख्त चेतावनी
बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक अपनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें मिलने वाली मुफ्त राशन की सुविधा स्थायी रूप से बंद की जा सकती है.

क्यों जरूरी है e-KYC?

सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और उन 'फर्जी' नामों को हटाना है जो अब अस्तित्व में नहीं हैं. अक्सर देखा गया है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने या विवाह के बाद घर छोड़ने के बावजूद उनके हिस्से का अनाज उठाया जा रहा है. e-KYC के माध्यम से सरकार केवल वास्तविक हकदारों को ही योजना का लाभ सुनिश्चित करना चाहती है. 1 अप्रैल 2026 से उन सभी सदस्यों का नाम काट दिया जाएगा जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित है.

प्रत्येक सदस्य का सत्यापन है अनिवार्य

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार के हर एक सदस्य (बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक) का आधार सत्यापन जरूरी है. यदि परिवार के कुल 5 सदस्यों में से किसी एक ने भी KYC नहीं कराई, तो केवल उस सदस्य के हिस्से का अनाज मिलना बंद हो जाएगा.

e-KYC की प्रक्रिया: सरल और बिल्कुल मुफ्त

राशन कार्ड की KYC कराना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है:
अपने आधार कार्ड के साथ उस 'उचित मूल्य की दुकान' (PDS Center) पर जाएं जहाँ से आप राशन लेते हैं.
राशन डीलर की ई-पॉश (e-PoS) मशीन पर अपना बायोमेट्रिक (अंगूठा या उंगली) लगाएं.
आधार डेटा का मिलान होते ही आपकी प्रक्रिया सफल हो जाएगी.
नोट: यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है. यदि कोई डीलर इसके लिए पैसे मांगता है, तो आप इसकी शिकायत विभाग से कर सकते हैं.

घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

क्या आपकी KYC हो चुकी है? यह जानने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें:
गूगल प्ले स्टोर से 'Mera Ration' ऐप डाउनलोड करें.
अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें.
'Aadhar Seeding' या 'KYC Status' विकल्प पर जाकर देखें. यदि वहां सदस्य के नाम के आगे 'YES' लिखा है, तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण है.

समय रहते निपटा लें काम

31 मार्च की डेडलाइन नजदीक है. आखिरी समय में तकनीकी खराबी या सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए इसे आज ही पूरा कर लें. याद रखें, एक छोटी सी लापरवाही आपकी थाली से सरकारी अनाज का हिस्सा छीन सकती है.

