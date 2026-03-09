सावधान! 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी की सख्त चेतावनी

भारत
बिहार सरकार ने 31 मार्च 2026 तक सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है. प्रक्रिया पूरी न करने पर अपात्र सदस्यों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा.
बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक अपनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें मिलने वाली मुफ्त राशन की सुविधा स्थायी रूप से बंद की जा सकती है.
सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और उन 'फर्जी' नामों को हटाना है जो अब अस्तित्व में नहीं हैं. अक्सर देखा गया है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने या विवाह के बाद घर छोड़ने के बावजूद उनके हिस्से का अनाज उठाया जा रहा है. e-KYC के माध्यम से सरकार केवल वास्तविक हकदारों को ही योजना का लाभ सुनिश्चित करना चाहती है. 1 अप्रैल 2026 से उन सभी सदस्यों का नाम काट दिया जाएगा जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित है.
बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार के हर एक सदस्य (बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक) का आधार सत्यापन जरूरी है. यदि परिवार के कुल 5 सदस्यों में से किसी एक ने भी KYC नहीं कराई, तो केवल उस सदस्य के हिस्से का अनाज मिलना बंद हो जाएगा.
राशन कार्ड की KYC कराना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है:
अपने आधार कार्ड के साथ उस 'उचित मूल्य की दुकान' (PDS Center) पर जाएं जहाँ से आप राशन लेते हैं.
राशन डीलर की ई-पॉश (e-PoS) मशीन पर अपना बायोमेट्रिक (अंगूठा या उंगली) लगाएं.
आधार डेटा का मिलान होते ही आपकी प्रक्रिया सफल हो जाएगी.
नोट: यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है. यदि कोई डीलर इसके लिए पैसे मांगता है, तो आप इसकी शिकायत विभाग से कर सकते हैं.
क्या आपकी KYC हो चुकी है? यह जानने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें:
गूगल प्ले स्टोर से 'Mera Ration' ऐप डाउनलोड करें.
अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें.
'Aadhar Seeding' या 'KYC Status' विकल्प पर जाकर देखें. यदि वहां सदस्य के नाम के आगे 'YES' लिखा है, तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण है.
31 मार्च की डेडलाइन नजदीक है. आखिरी समय में तकनीकी खराबी या सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए इसे आज ही पूरा कर लें. याद रखें, एक छोटी सी लापरवाही आपकी थाली से सरकारी अनाज का हिस्सा छीन सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से