नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा तो बिहार का अगला CM कौन होगा, चर्चा में हैं ये 3 नाम

नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे. उन्होंने 5 मार्च के एक X पोस्ट में ये ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य बनें. इसीलिए वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं.नीतीश साल 2004 से बिहार के सुशासन बाबू बने हुए हैं. इन 20 प्लस सालों में बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन तो कई बदले, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री बने रहे. बिहार में पैदा हुई एक पूरी पीढ़ी ने मुख्यमंत्री के तौर पर केवल नीतीश कुमार को देखा है. अब जब उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनने का फैसला किया है, तो बड़ा सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा? कई नाम चर्चा में हैं. उन नामों पर चर्चा से पहले नीतीश कुमार के पोस्ट देख लें.

कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में बीजेपी खेमे से मुख्यमंत्री चुना जाएगा. फोटो- PTI

नीतीश कुमार ने लिखा, 'संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं. इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं.' नीतीश ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि बिहार के साथ उनका संबंध बना रहेगा और विकसित बिहार बनाने का उनका संकल्प कायम रहेगा.

पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में… — Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026

बिहार को पहली बार मिलेगा BJP CM!

बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं की मानें तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमे से होगा. अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा. बीते साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटों के साथ बीजेपी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. हालांकि, JDU चीफ नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल के नाम सबसे आगे

बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. वह बिहार में बीजेपी के सीनियर नेता हैं. दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं. फिलहाल राज्य में गृह विभाग संभाल रहे हैं.

मुख्यमंत्री पद के दूसरे बड़े दावेदार हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय. फिलहाल केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं. केंद्र में मंत्री पद संभालने से पहले राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे और हाजीपुर से चार बार विधायक भी रह चुके हैं.

सीएम पद के लिए तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है दिलीप जायसवाल. बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं.

हालांकि, ज़रूरी नहीं है कि जिन नामों की चर्चा है वो ही सीएम पद की रेस में हैं. बीजेपी सीएम फेस के तौर पर कोई सरप्राइज़ लेकर भी आ सकती है. हाल के सालों में अलग-अलग राज्यों में बीजेपी ने सीएम पद पर सरप्राइज़ ही दिया है.

