FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा तो बिहार का अगला CM कौन होगा, चर्चा में हैं ये 3 नाम

नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा तो बिहार का अगला CM कौन होगा, चर्चा में हैं ये 3 नाम

MPSC State Service Notification 2026: इस राज्य में ग्रुप A और B के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता और फीस

MPSC State Service Notification 2026: इस राज्य में ग्रुप A और B के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता और फीस

India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पति के किस्मत की चांबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला

पति के किस्मत की चांबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला

Women's Sleep: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है नींद की जरूरत? जानें क्या कहता है साइंस

Women's Sleep: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है नींद की जरूरत? जानें क्या कहता है साइंस

Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष

Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष

Homeभारत

भारत

नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा तो बिहार का अगला CM कौन होगा, चर्चा में हैं ये 3 नाम

नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे. उन्होंने 5 मार्च के एक X पोस्ट में ये ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य बनें. इसीलिए वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं.नीतीश साल 2004 से बिहार के सुशासन बाबू बने हुए हैं. इन 20 प्लस सालों में बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन तो कई बदले, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री बने रहे. बिहार में पैदा हुई एक पूरी पीढ़ी ने मुख्यमंत्री के तौर पर केवल नीतीश कुमार को देखा है. अब जब उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनने का फैसला किया है, तो बड़ा सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा? कई नाम चर्चा में हैं. उन नामों पर चर्चा से पहले नीतीश कुमार के पोस्ट देख लें.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Mar 05, 2026, 02:47 PM IST

नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा तो बिहार का अगला CM कौन होगा, चर्चा में हैं ये 3 नाम

कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में बीजेपी खेमे से मुख्यमंत्री चुना जाएगा. फोटो- PTI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे. उन्होंने 5 मार्च के एक X पोस्ट में ये ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य बनें. इसीलिए वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं.नीतीश साल 2004 से बिहार के सुशासन बाबू बने हुए हैं. इन 20 प्लस सालों में बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन तो कई बदले, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री बने रहे. बिहार में पैदा हुई एक पूरी पीढ़ी ने मुख्यमंत्री के तौर पर केवल नीतीश कुमार को देखा है. अब जब उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनने का फैसला किया है, तो बड़ा सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा? कई नाम चर्चा में हैं. उन नामों पर चर्चा से पहले नीतीश कुमार के पोस्ट देख लें.

नीतीश कुमार ने लिखा, 'संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं. इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं.' नीतीश ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि बिहार के साथ उनका संबंध बना रहेगा और विकसित बिहार बनाने का उनका संकल्प कायम रहेगा.

ये भी पढ़ें- बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, नीतीश कुमार छोड़ेंगे सीएम पद, जानें क्यों बने ये हालात?

बिहार को पहली बार मिलेगा BJP CM!

बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं की मानें तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी के खेमे से होगा. अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा. बीते साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटों के साथ बीजेपी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. हालांकि, JDU चीफ नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 

सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल के नाम सबसे आगे

बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. वह बिहार में बीजेपी के सीनियर नेता हैं. दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं. फिलहाल राज्य में गृह विभाग संभाल रहे हैं. 

मुख्यमंत्री पद के दूसरे बड़े दावेदार हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय. फिलहाल केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं. केंद्र में मंत्री पद संभालने से पहले राय बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे और हाजीपुर से चार बार विधायक भी रह चुके हैं.

सीएम पद के लिए तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है दिलीप जायसवाल. बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं. 

हालांकि, ज़रूरी नहीं है कि जिन नामों की चर्चा है वो ही सीएम पद की रेस में हैं. बीजेपी सीएम फेस के तौर पर कोई सरप्राइज़ लेकर भी आ सकती है. हाल के सालों में अलग-अलग राज्यों में बीजेपी ने सीएम पद पर सरप्राइज़ ही दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पति के किस्मत की चांबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
पति के किस्मत की चांबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
Women's Sleep: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है नींद की जरूरत? जानें क्या कहता है साइंस
Women's Sleep: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है नींद की जरूरत? जानें क्या कहता है साइंस
Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष
Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष
मरे हुए कौए के पास क्यों लगती है हजारों कौओं की भीड़? समझें इसके पीछे का साइंस
मरे हुए कौए के पास क्यों लगती है हजारों कौओं की भीड़? समझें इसके पीछे का साइंस
Shanidev Blessings: शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
MORE
Advertisement
धर्म
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 
आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता
Horoscope 4 March: आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम 
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम
MORE
Advertisement