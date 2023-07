Bihar News: 'बिहार को इस्लामी राज्य बनाना चाहते हैं नीतीश' नालंदा हिंसा के बीच सीएम के इफ्तार पार्टी में जाने पर भड़की भाजपा

डीएनए हिंदी: Bihar News- बिहार में राम नवमी के मौके पर शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा की आंच कई इलाकों में अब भी सुलगने के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए विवाद में फंस गए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक इफ्तार पार्टी में शिरकत करने को लेकर भाजपा ने उन्हें निशाने पर ले लिया है. भाजपा ने नीतीश पर वोट के लिए 'तुष्टिकरण की राजनीति' करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि वे बिहार को इस्लामी राज्य में बदलना चाहते हैं. भाजपा ने नीतीश पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा कि उनकी गठबंधन सहयोगी राजद अब उन्हें जल्द से जल्द पद से हटाना चाहती है, क्योंकि उन्हें होली तक के लिए ही सत्ता मिली थी.

'रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था'

जदयू सुप्रीमो व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार रात में पटना के फुलवारी शरीफ में एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे. यह पार्टी इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने दी थी. केंद्रीय मंत्री व बिहार से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने इसे लेकर नीतीश पर निशाना साधा. उन्होंने मंगलवार को कहा, नीतीश कुमार वोट के लिए बिहार को इस्लामी राज्य में तब्दील करना चाहते हैं. उन्होंने 'जब रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था' मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सासाराम व नालंदा समेत कई इलाकों में जब राम नवमी त्यौहार पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई थी तो मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टियां अटैंड करने में बिजी थे.

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar attends Iftar hosted by Islamia Group of Institutions at Phulwarisharif in Patna pic.twitter.com/XLmAILy3uD