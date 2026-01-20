FacebookTwitterYoutubeInstagram
श्रीनगर-लेह हाईवे पर हरियाणा के युवकों ने की ऐसी हरकत... इंटरनेट हुआ आग बबूला

एक वायरल नौ-सेकंड के वीडियो में कुछ लोग श्रीनगर-लेह हाईवे पर BRO के साइनबोर्ड पर स्टिकर चिपकाकर उसे खराब करते दिख रहे हैं, जिसे देखकर लोगों ने इंटरनेट पर नाराजगी जाहिर की है. नेटिज़न्स क कहना है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की बात की है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 20, 2026, 09:58 PM IST

श्रीनगर-लेह हाईवे पर हरियाणा के युवकों ने की ऐसी हरकत... इंटरनेट हुआ आग बबूला
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Facebook पर वायरल हो रहे एक छोटे से नौ-सेकंड के वीडियो ने चर्चा क बाजार गर्म किया जिसके बाद आलोचन का दौर शुरू हो गया है.  बता दें कि इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल रहे वीडियो में कुछ लोग रणनीतिक श्रीनगर-लेह हाईवे पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के साइनबोर्ड को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना इस इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ी दर्रों में से एक, फोटू ला के पास हुई, जिससे नेटिज़न्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सख्त कार्रवाई की मांग की.

वायरल क्लिप में क्या दिखाया गया है

वीडियो में,  मैरून हुडी पहने एक आदमी एक ऑफिशियल BRO साइनबोर्ड पर 'गुर्जर ब्रदर्स' का स्टिकर चिपकाते हुए दिख रहा है. इसके बाद कैमरा एक महिंद्रा थार की तरफ घूमता है, जिससे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ दिख रहा है.

संवेदनशील जगह और पब्लिक प्रॉपर्टी होने के बावजूद जिस लापरवाही से यह काम किया गया, उससे ऑनलाइन गुस्सा और बढ़ गया है.

नेटिज़न्स ने इसे अराजकता कहा, की जवाबदेही की मांग

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस काम को अराजकता बताया और ग्रुप पर मुश्किल इलाके और मौसम की स्थिति में बनाए गए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपमान करने का आरोप लगाया. कुछ यूज़र्स ने व्यंग्य करते हुए ग्रुप को 'थारोरिस्ट्स' कहा, जो 'थार' और 'टेररिस्ट्स' शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, ताकि ऑनलाइन अटेंशन के लिए लापरवाह व्यवहार को उजागर किया जा सके.

वीडियो पर एक यूज़र ने कमेंट करते हुए कहा कि, 'ज़मीन बेच के पैसा तो आ गया, पर रहे ये गंवार के गंवार ही.' बता दें कि वीडियो पर एक के बाद एक कमेंट आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले.

क्लास, पहचान और स्टीरियोटाइपिंग पर बहस

इस घटना ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ कमेंट्स में बड़े पैमाने पर सामान्यीकरण किया गया. एक यूज़र ने टिप्पणी की, 'जाति या समुदाय के स्टिकर के प्रति जुनूनी हर कोई सोचता है कि गर्व ही पर्सनैलिटी है.'

हालांकि, दूसरों ने स्टीरियोटाइपिंग का विरोध किया, और लोगों से आग्रह किया कि वे एक व्यक्ति के कामों के लिए पूरे ग्रुप या गाड़ी मालिकों को दोष न दें.

मामले पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि, 'यह थार-मालिकों की समस्या नहीं है. यह नागरिक भावना की समस्या है. 13,000 फीट की ऊंचाई पर ध्यान खींचने वाले एक बेवकूफ के लिए पूरे ग्रुप को इसमें न घसीटें.'

ध्यान रहे कि इस मामले में अधिकारियों को टैग किया गया है, जिन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. कई यूज़र्स ने BRO इंडिया और लोकल ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को टैग करके बताया कि वीडियो में उस व्यक्ति का चेहरा और गाड़ी की नंबर प्लेट दिख रही है. 

