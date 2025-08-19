Add DNA as a Preferred Source
Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

चीन-रूस से भारत की यारी, BRICS ने की डॉलर को चुनौती देने की तैयारी, क्या US के लिए मुसीबत बनेगा ट्रंप का टैरिफ वॉर?

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

भारत

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

NHAI ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई की है, जिसके तहत 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द होगा.. जानें क्या है पूरा मामला...

Abhay Sharma

Updated : Aug 19, 2025, 04:23 PM IST

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

Army Jawan Beaten at Toll Plaza: ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई की है, बता दें कि 17 अगस्त की रात मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709A) पर स्थित भुनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने भारतीय सेना के जवान कपिल सिंह और उनके भाई शिवम के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की थी, इसपर NHAI ने कठोर एक्शन लिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, NHAI ने इस घटना को देखते हुए टोल कलेक्शन एजेंसी, मेसर्स धरम सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और कंपनी का अनुबंध समाप्त करने के साथ-साथ भविष्य में टोल प्लाजा की बिडिंग में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला? 

17 अगस्त की रात को भुनी टोल प्लाजा पर लंबी कतार और समय की कमी के कारण मेरठ के गोटका गांव निवासी सेना के जवान कपिल सिंह ने टोल कर्मचारियों से वाहन जल्दी निकालने की अपील की, उनके साथ उनके चचेरे भाई शिवम भी मौजूद थे, जो  श्रीनगर में अपनी ड्यूटी जॉइन करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि कपिल सिंह के टोल कर्मचारियों से वाहन जल्दी निकालने की अपील पर विवाद बढ़ गया और टोल कर्मचारियों ने जवान के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि कर्मचारियों ने कपिल को खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से पीटा और एक कर्मचारी ने ईंट उठाने की भी कोशिश की..

NHAI का एक्शन

इस घटना को NHAI ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक्शन लिया और टोल कलेक्शन एजेंसी पर 20 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है, NHAI द्वारा जारी एक बयान में कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अनुशासित रखने और टोल प्लाजा पर व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही, जो कि अनुबंध का बड़ा उल्लंघन है.

NHAI ने कहा, 'हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

