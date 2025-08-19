Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

NHAI ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई की है, जिसके तहत 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द होगा.. जानें क्या है पूरा मामला...

Army Jawan Beaten at Toll Plaza: ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई की है, बता दें कि 17 अगस्त की रात मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709A) पर स्थित भुनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने भारतीय सेना के जवान कपिल सिंह और उनके भाई शिवम के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की थी, इसपर NHAI ने कठोर एक्शन लिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, NHAI ने इस घटना को देखते हुए टोल कलेक्शन एजेंसी, मेसर्स धरम सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और कंपनी का अनुबंध समाप्त करने के साथ-साथ भविष्य में टोल प्लाजा की बिडिंग में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

17 अगस्त की रात को भुनी टोल प्लाजा पर लंबी कतार और समय की कमी के कारण मेरठ के गोटका गांव निवासी सेना के जवान कपिल सिंह ने टोल कर्मचारियों से वाहन जल्दी निकालने की अपील की, उनके साथ उनके चचेरे भाई शिवम भी मौजूद थे, जो श्रीनगर में अपनी ड्यूटी जॉइन करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि कपिल सिंह के टोल कर्मचारियों से वाहन जल्दी निकालने की अपील पर विवाद बढ़ गया और टोल कर्मचारियों ने जवान के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि कर्मचारियों ने कपिल को खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से पीटा और एक कर्मचारी ने ईंट उठाने की भी कोशिश की..

NHAI का एक्शन

इस घटना को NHAI ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक्शन लिया और टोल कलेक्शन एजेंसी पर 20 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है, NHAI द्वारा जारी एक बयान में कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को अनुशासित रखने और टोल प्लाजा पर व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही, जो कि अनुबंध का बड़ा उल्लंघन है.

NHAI ने कहा, 'हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

