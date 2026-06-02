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भारत

अगले 5 दिन कहीं बारिश से राहत, कहीं फिर बढ़ेगी गर्मी! IMD का अलर्ट, जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम और मानसून की चाल

Weather forecast next 5 days in India: क्या जून की शुरुआत राहत लेकर आई है या फिर गर्मी का एक और दौर बाकी है? वहीं मानसून को लेकर क्या IMD संभावना जता रही है. चलिए अगले 5 दिन आपके राज्य में मौसम का हाल कैसा होगा जान लें.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 08:16 AM IST

अगले 5 दिन कहीं बारिश से राहत, कहीं फिर बढ़ेगी गर्मी! IMD का अलर्ट, जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम और मानसून की चाल

Weather Forecast For 5 Days. (Photo AI)

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देशभर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है. कहीं आंधी-बारिश ने तापमान गिरा दिया है तो कहीं अगले कुछ दिनों में फिर से पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है. इसी बीच लोगों की नजरें मानसून पर टिकी हैं, क्योंकि खेती से लेकर बिजली बिल और रोजमर्रा की जिंदगी तक, सब कुछ मानसून की रफ्तार से जुड़ा हुआ है.  

उत्तर भारत में राहत, लेकिन यह राहत कितने दिन की?

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हाल के दिनों में बारिश और गरज-चमक के कारण तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है. तेज हवाओं का भी अलर्ट है. 

हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत स्थायी नहीं है. कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद तापमान फिर बढ़ सकता है. उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में धूलभरी हवाएं और हल्की गरज-चमक देखने को मिल सकती है.  आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है-अभी छाता और पानी की बोतल दोनों साथ रखना समझदारी होगी.

दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक, कई राज्यों में भारी बारिश के संकेत

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप के आसपास मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. अगले कुछ दिनों में दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. IMD ने दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है. इसका सीधा फायदा किसानों, जलाशयों और पेयजल व्यवस्था को मिल सकता है. वहीं पर्यटन स्थलों पर जाने वालों को यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर देखना चाहिए.

पूर्वोत्तर भारत में बारिश का मजबूत दौर जारी

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है. IMD के अनुसार पूर्वोत्तर भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां सप्ताह के दौरान भारी बारिश हो सकती है. यहां रहने वाले लोगों को भूस्खलन, जलभराव और सड़क यातायात में बाधा जैसी समस्याओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

मध्य और पश्चिम भारत में मौसम रहेगा मिला-जुला

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में प्री-मानसून गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कई इलाकों में बारिश का सिलसिला कमजोर पड़ने के बाद गर्मी फिर बढ़ सकती है. नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है. 

यही वह छिपा हुआ पहलू है जिस पर कम चर्चा होती है. कई बार लोग एक-दो दिन की बारिश के बाद मान लेते हैं कि गर्मी खत्म हो गई, जबकि प्री-मानसून बारिश के बाद उमस और तापमान दोनों तेजी से लौट सकते हैं.

मानसून को लेकर सबसे बड़ी अपडेट क्या है?

इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मानसून को लेकर हो रही है. IMD के अनुसार मानसून केरल की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में इसकी प्रगति तेज हो सकती है. हालांकि पूरे मानसून सीजन को लेकर एजेंसी ने सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई है. जून से सितंबर के बीच देश में औसत से कम वर्षा रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है.

यह खबर सिर्फ किसानों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. कमजोर मानसून का असर सब्जियों, दालों और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी पड़ सकता है. यानी मौसम की यह कहानी सीधे आपकी जेब से जुड़ सकती है.  

अगले 5 दिन आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

जून का पहला सप्ताह पूरे मानसून सीजन की दिशा तय करने वाला माना जाता है. यदि मानसून तेजी से आगे बढ़ता है तो गर्मी से राहत और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन यदि बारिश की रफ्तार धीमी रहती है तो कई राज्यों में फिर से हीटवेव जैसी स्थितियां बन सकती हैं.  यानी अगले पांच दिन सिर्फ मौसम का अपडेट नहीं, बल्कि खेती, महंगाई, बिजली खपत, पानी की उपलब्धता और आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी बड़ी तस्वीर भी तय कर सकते हैं.

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