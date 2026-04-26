सर्वे में खुलासा: बरकरार है योगी सरकार पर जनता का भरोसा, BJP अब भी लोगों की पहली पसंद, सर्वे में सपा बहुमत से बहुत दूर

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आए नए सर्वे ने राजनीतिक माहौल को फिर गरमा दिया है. रिपोर्ट में योगी सरकार और बीजेपी को जनता की पहली पसंद बताया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे दिख रही है. यह संकेत आने वाले चुनावी समीकरणों को और दिलचस्प बना रहा है.

यूपी विधानसभा चुनाव में करीब एक साल बचे हैं. मौजूदा योगी सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं. चुनाव की आहट से पहले चर्चा इस बात की है कि क्या योगी सरकार सत्ता में आने की हैट्रिक लगा पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या योगी सरकार पर लोगों का भरोसा बरकरार है? तो इन सवालों का जवाब एक नए सर्वे से ही समझा जा सकता है.

नए सर्वे में भाजपा लोगों की पहली पसंद

दरअसल एक नए सर्वे में लोगों से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पहली पसंद पर सवाल किया गया. यह सवाल यूपी के 403 विधानसभा सीटों को लेकर किया गया. 403 विधानसभा सीटों में से 256 सीटों पर लोगों ने भाजपा को अपनी पहली पसंद बताया है. मतलब अगर चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक भाजपा को बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली. वहीं समाजवादी पार्टी को सर्वे में सीटों का फायदा तो दिख रहा है लेकिन सत्ता से दूर अभी भी नजर आ रही है.

समाजवादी पार्टी को सर्वे में इतनी सीटें

अब इस सर्वे की मानें तो अखिलेश यादव के हाथ 2027 में भी सत्ता नहीं आने वाली. यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं. सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी दल को 202 सीटें चाहिए होती हैं. इस नए सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 135 सीटें मिलती दिख रही हैं. जोकि सत्ता हासिल करने से बहुत कम हैं.

बना हुआ है योगी सरकार पर लोगों का विश्वास

इस सर्वे से इस बात पर भी मुहर लगी है कि यूपी में योगी सरकार के फैसले, उसकी नीतियों पर लोगों का विश्वास बना हुआ है. खासकर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, सुशासन और पारदर्शी नीति,धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर लोग इस सरकार से संतुष्ट हैं. लोगों का मानना है कि यूपी की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनी है. लोगों का मानना है कि योगी सरकार के दौरान राज्य में अपराधी और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई खासकर बुलडोजर नीति से कानून व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है.

राज्य में सड़कों की हालत को सुधारा गया है, कनेक्टिविटी के लिहाज से कई पुलों का निर्माण, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी बनने से व्यापार, रोजगार और लोगों के आवागमन में सुविधा हुई है. इतना ही नहीं जनता और सीएम योगी के बीच सीधा कनेक्शन भी इस सरकार के प्रति विश्वास पैदा करता है.

योगी सरकार पर अटूट भरोसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होने वाले जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी जाती है और उसका सीएम योगी जिस तरह से उसका निराकरण करते हैं उससे जनता के बीच विश्वास पैदा होता है. इसी विश्वास का नतीजा है कि तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी लोगों का योगी सरकार पर अटूट भरोसा बरकरार है.

डिसक्लेमर- (ये विचार अर्पित मिश्र के हैं, जो फ्रीलांस पत्रकार हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं). डीएनए हिंदी केवल उनके विचारों को यहां के मंच दे रहा है.

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