दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, सराय काले खां से चलेगी नई नमो भारत और मेट्रो, आसान होगा Noida Airport तक सफर

Delhi To Noida Airport: ये नया रूट दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगा, इसी को नए रूट का शुरुआती बिंदु बनाया गया है और यहीं से नमो भारत और मेट्रो दोनों सीधे नोएडा एयरपोर्ट तक चलाने की तैयारी है...

New Namo Bharat Route Proposed For Delhi To Noida Airport: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से प्रस्तावित रूट को अब बदलकर सीधे दिल्ली के सराय काले खां से जोड़ने की बड़ी तैयारी चल रही है. ऐसे में दिल्ली-NCR के लाखों यात्रियों के लिए ये नया रूट गेमचेंजर साबित होगा, साथ ही नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान और सुगम होगी. इस नए रूट में गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की बजाय अब दिल्ली के सराय काले खां से नमो भारत और मेट्रो चलाने की तैयारी है.

क्यों हुआ है ये बड़ा बदलाव?

दरअसल, पहले 22 स्टेशन और करीब 20,637 करोड़ रुपये की लागत के साथ एनसीआरटीसी (NCRTC) ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से नोएडा एयरपोर्ट तक 72.4 किलोमीटर लंबे नमो भारत और मेट्रो कॉरिडोर की DPR तैयार की थी. पर केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (महुआ) ने इस DPR को लौटा दिया था, इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी कि इस रूट से नोएडा एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली से नहीं बन पा रही थी, इसका असर यात्रियों और परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ता.

केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (महुआ) का कहना है कि नोएडा एयरपोर्ट को सीधे दिल्ली से जोड़ना जरूरी है, ताकि दिल्ली का मूल ट्रैफिक बिना बदलाव के आसानी से एयरपोर्ट दिशा में डायवर्ट हो पाए. इसलिए अब रूट को फ्रेश प्लान के तहत बदला गया है.

दिल्ली से शुरू होगा नया रूट

बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नया रूट दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगा, इसी को नए रूट का शुरुआती बिंदु बनाया गया है और यहीं से नमो भारत और मेट्रो दोनों सीधे नोएडा एयरपोर्ट तक चलाने की तैयारी है. प्रस्तावित रूट की बात करें तो यह सराय काले खां (दिल्ली) से होकर, नोएडा सिटी सेंटर, एनएसईजेड, सूरजपुर, नॉलेज पार्क-3, परी चौक, इकोटेक-6, दनकौर, यीडा सेक्टर-18 व 21 और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी. हालांकि, इस रूट पर कितने स्टेशन होंगे और यह रूट कितने किलोमीटर लंबा बनेगा या लागत क्या होगी, यह फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा.

दिल्ली-NCR के लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

इस रूट में दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक का सफर सुगम होगा, समय भी कम लगेगा. इस रूट पर यात्रियों को मेट्रो और नमो भारत दोनों ऑप्शन मिलेंगे. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी IGI जैसे स्तर पर पहुंच जाएगी. बताते चलें कि NCRTC को इस नए रूट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद अंतिम मंजूरी मिलेगी.

