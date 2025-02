New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए भारी भीड़ पहुंचने से यह हादसा हुआ है. घायलों को ले जाने वाले एंबुलेंस स्टाफ ने 4 लोगों के मरने का दावा किया है, लेकिन ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी है.

New Delhi Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात अचानक यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में लोगों के पैर तले कुचलकर कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं. इसके अलावा भारी भीड़ के कारण कई महिलाओं के बेहोश होने की भी खबर है. यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर उस समय हुआ, जब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए हजारों यात्री वहां पहुंच गए और उनमें ट्रेन के अंदर सवार होने के लिए होड़ मच गई. दिल्ली फायर सर्विस ने घटना की पुष्टि की है और बताया है कि घायलों को रेस्क्यू करने में मदद करने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और दर्जनों एंबुलेंस मौके पर भेजी गई हैं. दिल्ली पुलिस ने भगदड़ में 15 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ लोगों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल भी भेजा गया है. मीडिया से बातचीत में घायलों को ले जाने वाले एंबुलेंस स्टाफ ने 4 लोगों के मरने की बात कही है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव प्लेटफॉर्म पर हालात बिगड़ने की बात तो मानी है, लेकिन भगदड़ मचने से इंकार किया है. उन्होंने हालात पूरी तरह कंट्रोल में होने का दावा किया है. कहा जा रहा है कि रेलवे मंत्री भी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं. हालांकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.

दो ट्रेन लेट होने से बिगड़े हालात

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने रेलवे स्टेशन पर हालात बिगड़ने का कारण क्षमता से ज्यादा लोगों का प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाना बताया है. रात 9.55 बजे लोगों की भीड़ में अचानक पैनिक फैल गया और भगदड़ मच गई. DCP (Railway) केपीएस मल्होत्रा ने ANI से कहा,'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात बनने से 15 लोग घायल हुए हैं. प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंची तो वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे. स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी तय समय से देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफार्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे. प्लेटफार्म नंबर 14 और प्लेटफार्म नंबर 1 की एस्केलेटर के करीब भगदड़ मचने से यात्री घायल हुए हैं.'

ज्यादा भीड़ होने से सांस लेना दूभर होने पर बेहोश हुई महिलाएं

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्लेटफार्म पर इतनी भीड़ थी कि लोगों के लिए सांस लेना भी भारी होने लगा था. इससे बनी सफोकेशन के कारण कई महिलाएं प्लेटफार्म पर बेहोश हो गईं. रेलवे पुलिस के जवानों ने उन महिलाओं को भीड़ से निकालकर खुले में पहुंचाया. इसी दौरान धक्कामुक्की शुरू हो गई और भगदड़ मच गई. लोग सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश में गिरने के कारण घायल हुए हैं.

एक घंटे में बिक गए 1,500 जनरल टिकट

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, लोगों में प्रयागराज किसी भी तरह पहुंचने की मारामारी है. हर कोई ट्रेन का टिकट लेना चाह रहा था. रिजर्वेशन वाले टिकट नहीं मिले तो लोग जनरल डिब्बों के टिकट खरीदने लगे. एक घंटे के अंदर ही 1,500 से ज्यादा टिकट अकेले प्रयागराज के बिक गए. रेलवे अधिकारियों ने इतनी भारी संख्या में टिकट बिकने पर भी हालात की गंभीरता को नहीं समझा और प्लेटफार्म पर मैनेजमेंट नहीं बनाया. इसी कारण यह हादसा हुआ है.

अनाउंसमेंट करके पटरियों से हटाए जा रहे लोग

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचने से नीचे पटरियों पर उतर गए लोगों को वापस प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद शुरू की है. पटरियों पर रहने से उन लोगों के ट्रेनों की चपेट में आने का डर है. इसके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करके अपील की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 14 के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर पर भी भगदड़ मचने की बात मानी है.

क्या बताया है पुलिस अधिकारियों ने

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा भी मौके पर पहुंच गए हैं और पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ले रहे हैं. DCP रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने Zee News से बात करते हुए कहा कि जो भी भगदड़ मची है, वो आपकी आंखों के सामने है. ज्यादा टिकट बंट जाने और प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा भीड़ होने से हालात बिगड़े हैं, लेकिन अब सबकुछ कंट्रोल में है. अब तक 15 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ ही रेलवे अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. लोगों को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड ने स्पेशल फोर्स के जवानों की 4 गाड़ियां भेजी हैं.

