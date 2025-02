New Delhi Railway Stampede Updates: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात बड़ा हादसा हुआ है. प्लेटफार्म नंबर 14 पर प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए भारी संख्या में लोगों के पहुंच जाने से देर रात अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए हैं. रात करीब 9.30 बजे हुए इस हादसे में दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, लेकिन किसी के हताहत होने की पुष्टि कोई अधिकारी नहीं कर रहा है. हालांकि मीडिया से बातचीत में घायलों को ले जाने वाली एंबुलेंस के स्टाफ ने भी कम से कम 4 महिलाओं के इस भगदड़ में मरने का दावा किया है, लेकिन ऑफिशियल बयान नहीं आया है. इसके बावजूद इस घटना में कई लोगों के मरने की अफवाह उड़ गई है. यह अफवाह दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) के बयान के बाद और ज्यादा तेज हो गई है, जिन्होंने अपने बयान में इस घटना पर दुख जताते हुए मरने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जता दी हैं. उधर, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूत्रों के हवाले से 22 लोगों की मौत होने और 10 लोग घायल होने का दावा किया गया है.

#WATCH | Delhi: Large crowd witnessed at New Delhi Railway Station.



The Railway Minister ordered a high-level investigation. Four special trains have been provided for passengers. Some more special trains are being arranged. pic.twitter.com/o7QYILYRmW