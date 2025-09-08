Bihar Election: नीतीश सरकार ने बढ़ाई आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की सैलरी, बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान
फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?
Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था
Nerve weakness: हाथ-पैर में ताकत की है कमी? ये आयुर्वेदिक ड्रिंक बेजान नसों में डाल देगा जान
Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम
Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
भारत
Nepal Gen Z Protest: 3 सितंबर 2025 को नेपाल में सरकार के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसले के बाद काठमांडू घाटी समेत कई शहरों में युवा विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, अब यह प्रोटेस्ट लगातार उग्र होता जा रहा है..
Nepal Protest Against Social Media Ban: 3 सितंबर 2025 को नेपाल में सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, जिसके बाद से काठमांडू घाटी समेत कई शहरों में युवा विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए. इतना ही नहीं भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जेन-जी यानी 18 से 30 साल के युवा आज सोमवार को संसद भवन परिसर में घुस गए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भीड़ ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया है. ऐसे में संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है और आर्मी को तैनात कर दिया गया है.
नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. यहां हजारों की संख्या में Gen-Z लड़के और लड़कियां (18 से 30 साल के युवा) सड़कों पर उतर आए हैं. आज यानी सोमवार को प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए, ऐसे में प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और पानी की बौछार करनी पड़ी. फिलहाल सेना इस प्रदर्शन को रोकने और युवाओं को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है. इस प्रदर्शन में करीब 5 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है. इस प्रदर्शन के उग्र होने पर ओली सरकार ने अपातकालीन बैठक भी बुलाई है.
यह भी पढ़ें: अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?
दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, X, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और सरकार के नए कानून के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में ऑपरेशन के लिए स्थानीय कार्यालय स्थापित करना जरूरी है और टैक्सपेयर के रूप में पंजीकरण करना अनिवार्य है. ऐसे में नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 7 दिन की समयसीमा का पालन नहीं किया था.
सरकार का कहना है कि यह बैन तभी हटेगा, जब तक ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस नहीं खोल लेती हैं. इसके लिए जरूरी है कि ये कंपनियां सरकार से रजिस्टर हों, शिकायत सुनने वाले लोग रखें और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं. टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी इसलिए उन पर बैन नहीं लगाया गया है.
ऐसे में नेपाल सरकार के द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से नाराज युवाओं ने आठ सितंबर से Gen-Z रिवोल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है. 8 सितंबर की सुबह सुबह हजारों की संख्या में युवा काठमांडू की सड़कों पर आ गए और मैतीघर और बानेश्वर में सुबह से ही बड़ी संख्या में नौजवान जुटने लगे.
यहां प्रदर्शनकारियों ने आजादी चाहिए, बैन हटाओ और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए. साथ ही टिकटॉक पर इन प्रदर्शनों के लाइव वीडियो दिखाए जा रहे थे, ताकि पूरी दुनिया इसे देख सके कि नेपाल के युवा क्या मांग रहे हैं. हालांकि अब मामला बढ़ता दिख रहा है. अब युवा, खासकर Gen-Z सड़क पर उतर आए हैं, यहां तक की उन्होंने संसद पर धावा बोल दिया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.