NEET पेपर लीक, परीक्षा रद्दः यह कुछ लोगों की करतूत नहीं सिस्टम की असफलता है 

NEET Paper Leak 2026: तीन मई 2026 को आयोजित NEET परीक्षा 12 मई को रद्द कर दी गई है. NEET का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था. तब भी यह एग्जाम रद्द की गई थी. अब 2026 में फिर... यकीन मानिए ये कुछ लोगों की करतूत नहीं, सिस्टम की असफलता है.

NEET Paper Leak 2026: तीन मई 2026 को आयोजित NEET परीक्षा 12 मई को रद्द कर दी गई है. वजह, वही पेपर लीक. पिछले पांच सालों में 19 राज्यों में 60 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर या तो लीक हुए हैं या गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं. मेडिकल कॉलेज में इंट्रेंस पाने के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतिष्ठित परीक्षा NEET का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था. तब भी यह एग्जाम रद्द की गई थी. अब 2026 में फिर... यकीन मानिए ये कुछ लोगों की करतूत नहीं, सिस्टम की असफलता है.

पेपर ही लीक नहीं हुआ विश्वास लीक हुआ है

नेशनल लेवल की एग्जाम्स में पेपर के बाद पेपर लीक होना, शिक्षा प्रणाली का मजाक बना रखा है. हर पेपर के लीक होने के बाद बड़ी-बड़ी बाते और दिखावें किए जाते हैं लेकिन कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक के मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है. महसूस होता है कि परीक्षा प्रणाली में संगठित माफिया की घुसपैठ हो चुकी है. एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए चलने वाली कोचिंग संस्थाओं का बड़ा किरदार है.

2021 में नेट की एग्जाम में प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था. उस वक्त सीबीआई ने नागपुर की कोचिंग संस्थान और वहां के संचालकों को गिरफ्त में लिया था. उस समय जानकारी सामने आई थी कि कुछ छात्रों के परिवारों से मोटी राशी लेकर उन छात्रों की जगह दूसरे व्यक्तियों से एग्जाम दिलवाए गए थे. इस साल 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था. यहां सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुआ विश्वास लीक हुआ है.

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यूं NEET का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है. दावा किया जाता है कि यहां उच्चस्तर की सतर्कता और गोपनीयता रखी जाती है. नेशनल टेस्टिग एजेंसी इसके लिए देश भर के सम्मानित-प्रतिष्ठित प्रोफेसर और वैज्ञानिकों को आमंत्रित करती है. वे एनसीआरटी के सिलेबस के आधार पर हजारों सवालों का बैंक बनाते हैं. इन्हीं के आधार पर अंतिम रूप में प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है.

स्टूडेंट्स के भविष्य से ही खिलवाड़

परीक्षा हॉल में भी परीक्षार्थियों के लिए कड़े कायदे-नियम है, कपड़े से लेकर पेंसिल बॉक्स तक सभी के लिए कायदे तय किए हुए हैं. हर साल एग्जाम हॉल के बाहर से स्टूडेंट्स के साथ किए जा रहे व्यवहार के वीडियो वायरल होते हैं लेकिन यह सारी कवायद मजाक बनकर रह जाती है क्योंकि हमारा सिस्टम पेपर लीक को नहीं रोक पाता है. यह पेपर लीक सिर्फ स्टूडेंट्स के भविष्य से ही खिलवाड़ नहीं है बल्कि इसके कारण खासा शासकीय धन और श्रम दोनों ही बर्बाद होता है. उसके बाद भी हमारा सिस्टम लगातार हो रहे पेपर लीक को रोक नहीं पा रहा है.

तुरंत ही कड़े कदम उठाने की आवश्यकता

उम्मीद की जा रही थी कि एआई और डिटिजल युग के कारण पेपर लीक के मामले कम होंगे लेकिन पिछले पांच सालों का इतिहास उठाकर देखें अब ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं. यदि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर भी भरोसा खत्म हो जाएगा. मेडिकल के प्री इंट्ररेंस की परीक्षाएं भी मजाक बनकर रह जाएगी. भारत युवाओं का देश है. विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे देश में ही है. पेपर लीक ना सिर्फ उनके भविष्य से खिलवाड़ है बल्कि इससे अच्छे स्टूडेंट्स भी अवसाद में आते हैं. हर एग्जाम के स्टूडेंट्स को शक होता है, कही कोई बड़ी अनियमितता तो नहीं इससे बचने के लिए अभी तुरंत ही कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है.

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