Ajit Pawar मौत मामले पर Sharad Pawar ने किया सभी अफवाहों को ख़ारिज, कही ये जरूरी बात...

NCP-SCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उनके भतीजे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत पूरी तरह से एक हादसा थी. मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने किसी भी साज़िश की थ्योरी को खारिज कर दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि इस दुखद घटना में राजनीति नहीं देखनी चाहिए.

NCP-SCP प्रमुख शरद पवार ने बुधवार, 28 जनवरी को अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की दुखद मौत के पीछे किसी भी साजिश की बात को खारिज कर दिया. घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, शरद पवार ने कहा कि यह दुर्घटना पूरी तरह से एक हादसा थी और इसे राजनीतिक साजिश का रंग नहीं दिया जाना चाहिए. शरद पवार ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'यह एक हादसा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं आज मीडिया के सामने आने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कोलकाता से यह रुख अपनाया है कि इस दुर्घटना के पीछे कुछ राजनीति है. लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं है. यह पूरी तरह से एक हादसा है. इस मौत का दुख महाराष्ट्र को, हम सभी को महसूस हो रहा है. कृपया इसमें राजनीति न लाएं. मुझे बस इतना ही कहना है.'

अजित पवार ह्यांचा अपघाती मृत्यू हा महाराष्ट्राला प्रचंड मोठा धक्का आहे. एक कर्तृत्ववान आणि निर्णय घेण्याची शक्ती ज्यांच्यात आहे अशा व्यक्तीला महाराष्ट्र आज मुकला. जे काही नुकसान झालंय ते भरून निघणारं नाही पण सगळ्याच गोष्टी काही आपल्या हातात नसतात.



मी आज मिडियासमोर येणार नव्हतो… pic.twitter.com/SI2qBqsnpH — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 28, 2026

अजीत पवार की असामयिक मौत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता.

ध्यान रहे शरद पवार क ये बयान तब आया जब दिन में पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने देश में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था, 'अब कोई सुरक्षा नहीं बची है, राजनीतिक नेताओं के लिए भी नहीं। हमें नहीं पता कि विपक्ष का क्या होगा.'

VIDEO | Kolkata: On Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar’s demise in a plane crash, West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) said,



“I am deeply shocked to hear the news of Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s death in a plane crash this morning. Even political… pic.twitter.com/NZjWPBrNgH — Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2026

ज्ञात हो कि मौत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों का भी ज़िक्र किया, और दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें कहा गया है कि पवार बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं. इस दुर्घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए, बनर्जी ने मांग की कि जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में की जाए.

गोरतलब है कि अजीत पवार और विमान में सवार चार अन्य लोग बारामती हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में मारे गए. पवार सुबह मुंबई से पुणे जिले में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए दिन में चार रैलियों को संबोधित करने के लिए निकले थे.

विमान रनवे के पास क्रैश-लैंड हो गया, जिससे सभी पांचों लोगों की मौत हो गई. मृतकों में उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलट शामिल थे.