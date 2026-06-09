Unique Railway Station: भारत का एक अनोखा रेलवे स्टेशन, जहां सिर्फ 2 कदम की दूरी पर बदल जाता है राज्य और कानून

भारत में आज भी करोड़ों लोग रेल से सफर करते हैं. रेलवे प्लेटफॉर्म से टिकट लेते हैं. स्टेशन पर मौजूद सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है, जिसका टिकट दूसरे राज्य में मिलता है तो स्टेशन मास्टर अलग राज्य में बैठता है. आइए जानते हैं...

जब भी रेलवे स्टेशन की बात होती है तो लोगों के जहन में एक से दूसरी तरफ जाने वाली ट्रेन और लोगों की भीड़ की तस्वीर आ जाती है, जो सिर्फ एक शहर, जिले और राज्य में आता है. यहां स्टेशन पर एक ही कानून चलता है, लेकिन भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है, जो अलग अलग राज्यों में आता है. इतना ही नहीं, इस पर कुछ दूर चलते ही नियम और कानून तक बदल जाते हैं. यहां यात्रियों को सिर्फ ट्रेन ही नहीं, बल्कि दो राज्यों की सीमाओं और अलग-अलग नियमों का भी सामना करना पड़ता है.

भारत का नवापुर स्टेशन प्लेटफॉर्म ही बन गया 2 राज्यों की सीमा

महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित नवापुर रेलवे स्टेशन भारत के सबसे अनोखे रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्टेशन के बीचोंबीच से दोनों राज्यों की सीमा गुजरती है. यहां से करीब 800 मीटर लंबे इस स्टेशन का लगभग 500 मीटर हिस्सा गुजरात में पड़ता है, जबकि बाकी हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है. यही वजह है कि यहां एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े दो लोग अलग-अलग राज्यों में मौजूद हो सकते हैं. यात्रियों के लिए यह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि एक भूगोल की किताब जैसा अनुभव बन जाता है.

यहां सिर्फ राज्य नहीं, कानून भी बदल जाते हैं

नवापुर स्टेशन की सबसे दिलचस्प और संवेदनशील बात यह है कि यहां राज्य बदलने के साथ कुछ कानूनी नियम भी बदल जाते हैं. महाराष्ट्र में शराब पर प्रतिबंध नहीं है, जबकि गुजरात में शराबबंदी लागू है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म के महाराष्ट्र वाले हिस्से में खड़ा है तो उसके लिए जो चीज वैध हो सकती है, वही कुछ कदम आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश करते ही कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है.

एक स्टेशन, दो राज्य और कई रोचक कहानियां

नवापुर स्टेशन की व्यवस्था भी इसकी तरह ही अनोखी है. यहां टिकट काउंटर महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि स्टेशन मास्टर का कार्यालय गुजरात की सीमा में आता है. स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती समेत चार भाषाओं में घोषणाएं की जाती हैं. यह व्यवस्था दोनों राज्यों के यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. एक और दिलचस्प बात है कि यहां स्टेशन के संचालन से जुड़ी कुछ सुविधाओं के लिए दोनों राज्यों की व्यवस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है. बिजली आपूर्ति और प्रशासनिक समन्वय जैसी चीजें यहां सामान्य रेलवे स्टेशनों की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं.

वह बेंच जो सोशल मीडिया की स्टार बन गई

स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक पीली रेखा खींची गई है, जो दोनों राज्यों की सीमा को दिखाती है. इसी स्थान पर एक बेंच भी रखी गई है, जो वर्षों से यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. लोग इस बेंच पर बैठकर ऐसी तस्वीरें खिंचवाते हैं, जिनमें उनका एक हिस्सा गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र में होता है. सोशल मीडिया के दौर में यह जगह यात्रियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास आकर्षण बन चुकी है. इसकी वजह भारत में ऐसी जगहों का बहुत कम होना है, जो भूगोल से लेकर प्रशासन और नियमों के हिसाब से कुछ ही मिटर की दूरी बदल जाते हैं.

आपात स्थिति में क्यों बढ़ जाती है चुनौती

इस स्टेशन की अनोखी बनावट कभी-कभी प्रशासन के लिए चुनौती भी बन जाती है. अगर किसी दुर्घटना, विवाद या कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना की सूचना मिलती है, तो सबसे पहले यह तय करना जरूरी होता है कि घटना किस राज्य की सीमा में हुई है. अधिकार क्षेत्र का यह सवाल जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. हालांकि रेलवे कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन वर्षों से इस व्यवस्था को समन्वय के साथ संभालते आ रहे हैं, इसलिए यात्रियों को सामान्य परिस्थितियों में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.

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