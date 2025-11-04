Nasa Study: ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

सुबह सूरज ढलने के बाद उगते सूरज की आवाज़ सुनना किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, है ना? लेकिन यह विचार अब सिर्फ़ एक कल्पना नहीं रह गया है.

जब धरती पर शाम होती है, सूरज ढल जाता है और धीरे-धीरे अंधेरा छा जाता है, और रात होते-होते घना अंधेरा छा जाता है. कभी-कभी सूरज को देखकर ऐसा लगता है कि सूरज डूबा ही नहीं है? और अगर सूरज डूब रहा है, तो क्या होगा अगर उसके पीछे एक और सूरज उग आए? क्या यह सुनना किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा नहीं लगता कि सुबह का सूरज डूबता है और उसके पीछे एक और सूरज उगता है? लेकिन यह विचार अब सिर्फ़ एक विचार नहीं रह गया है.

तीन नये ग्रहों की खोज

नासा के नए शोध ने इसे हकीकत बना दिया है. उनके TESS (ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट) सर्वेक्षण उपग्रह ने TOI-2267 नामक एक द्वितारा प्रणाली में तीन नए ग्रहों की खोज की है, जो पृथ्वी से लगभग 190 प्रकाश वर्ष दूर हैं, और इनकी खासियत यह है कि ये ग्रह आकार और संरचना में पृथ्वी से काफी मिलते-जुलते हैं. इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दो सूरज हैं. यानी यहाँ दोहरा सूर्यास्त देखना रोज़मर्रा की बात होगी. आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने 'स्टार वार्स' फिल्म में देखा था, जब ल्यूक स्काईवॉकर दो सूरजों को देखता है.

दोनों तारे एक दूसरे के बेहद पास हैं

TOI-2267 एक सघन द्विआधारी प्रणाली है. इसका अर्थ है कि ये दोनों तारे एक-दूसरे के बहुत निकट हैं और इनके गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे हैं. अब तक वैज्ञानिकों का मानना ​​था कि ऐसे वातावरण में ग्रहों का बनना लगभग असंभव होगा, क्योंकि दोनों तारों का गुरुत्वाकर्षण किसी भी स्थिर संरचना को टिकने नहीं देता. लेकिन इस प्रणाली ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया. यहाँ एक नहीं, बल्कि तीन स्थिर और चट्टानी ग्रह पाए गए, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है.

दो तारों की परिक्रमा करते तीन ग्रह

नासा के अवलोकनों के अनुसार, इन तीन ग्रहों में से दो एक ही तारे की परिक्रमा करते हैं, जबकि तीसरा ग्रह अपने साथी तारे की परिक्रमा करता है.यह पहली बार है कि किसी द्वितारा प्रणाली में दोनों तारों के चारों ओर पारगमन ग्रह पाए गए हैं. यह खोज ग्रह निर्माण के पुराने सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती है.

यह खोज कैसे हुई

TESS उपग्रह ने सबसे पहले ग्रहों का पता लगाया. फिर SHERLOCK नामक एक सॉफ्टवेयर ने डेटा का विश्लेषण किया. बाद में, SPECULOOS और TRAPPIST टेलीस्कोप नेटवर्क ने ग्रहों की पुष्टि की. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह सबसे ठंडा और सबसे सघन तारा-युग्म है जिसके चारों ओर ग्रह पाए गए हैं, इसलिए यह खोज कई मायनों में ऐतिहासिक है.

आगे क्या

अब वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके इस प्रणाली का गहराई से अध्ययन करेंगे. इससे इन ग्रहों के द्रव्यमान, घनत्व और वायुमंडल के बारे में जानकारी मिल सकती है. अगर ये ग्रह दो सूर्यों के इतने जटिल वातावरण में भी स्थिर रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हैं. यह सिर्फ़ तीन ग्रहों की कहानी नहीं है, यह हमारी कल्पना की सीमाओं से परे की कहानी है. जहां दो सूर्य अस्त होते हैं, वहां एक नई पृथ्वी का उदय हो सकता है, और यही इस नासा खोज की असली खूबसूरती है.



