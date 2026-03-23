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बिना अवकाश 24 वर्षों से जनता की सेवा में पीएम मोदी, MP के CM मोहन यादव ने बताया करोड़ों के लिए प्रेरणास्त्रोत

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने की उपलब्धि हासिल करने पर शुभकामनाएं दी हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 23, 2026, 09:27 PM IST

बिना अवकाश 24 वर्षों से जनता की सेवा में पीएम मोदी, MP के CM मोहन यादव ने बताया करोड़ों के लिए प्रेरणास्त्रोत

MP News, Prime Minister Modi And CM Mohan Yadav 

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MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने की उपलब्धि हासिल करने पर शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘नेशन फर्स्ट’ की सोच और जनसेवा के लिए पूर्ण समर्पण की भावना से हमें प्रेरणा मिलती है. बिना कोई अवकाश लिए लगातार 24 वर्षों से देश और देशवासियों की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करना कोई बिरला ही कर सकता है. आज प्रधानमंत्री जी का जीवन और समर्पण करोड़ों देशवासियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन चुका है.’

गरीब, युवा, किसान और महिला के लिए सतत प्रयास

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सर्वाधिक समय तक शासन प्रमुख के रूप में सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसकी नींव राष्ट्र सेवा, जनकल्याण, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण पर टिकी है. उन्होंने प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. गरीब, युवा, किसान, महिला सहित देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी सतत रूप से बिना रुके कार्य कर रहे हैं. इतना ही नहीं उनके नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयां मिली हैं.

PM मोदी को मिल रहा जनता का स्नेह और समर्थन 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत देश ही नहीं समूचे विश्व में लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ रहा है. एक राजनेता के तौर पर आज प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर विश्व में सबसे अधिक फॉलोवर्स हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री पर जनता का स्नेह और समर्थन लगातार बढ़ रहा है. डॉ. यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के ये दिन सुशासन, निष्ठा और प्रत्येक नागरिक की अथक सेवा के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाते हैं. 

यह भी पढ़ें: Uttarakhand: 4 साल बेमिसाल... CM पुष्कर सिंह धामी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास

देश को सर्वोच्च मानते हुए जनकल्याण में जुटे

पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अतुलनीय सेवाएं दी और अब वे प्रधानमंत्री के रूप में देश को सर्वोच्च मानते हुए जनकल्याण में जुटे हैं. देश को गौरव को सम्मान दिलाने की उनकी यह सेवा सभी के लिए अनुकरणीय है. गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 8931 दिन सरकार प्रमुख रहते हुए, पहले लगातार गुजरात का सीएम और फिर भारत का पीएम रहने के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8930 दिनों के शासन करने का रिकॉर्ड तोड़ा. 

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