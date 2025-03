Nagpur Violence Updates: नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा अब राज्य की गठबंधन सरकार के बीच 'दूरियां' पैदा करती दिख रही है. एकतरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने साफतौर पर कहा है कि नागपुर दंगों (Nagpur violence) की जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, उनसे ही हिंसा में संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की भरपायी की जाएगी. दूसरी तरफ राज्य सरकार में BJP की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता वे डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) ने चेतावनी दे दी है. पवार ने साफ कहा है कि मुस्लिम समुदाय को किसी भी तरह की धमकी देने या उनसे भेदभाव करने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. दोनों नेताओं के परस्पर विरोधी बयानों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य सरकार चला रहे गठबंधन में आपसी फूट की चर्चा वास्तव में सच है?

'दंगाइयों की संपत्ति बेचकर करेंगे वसूली'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवे्ंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा के बाद दंगे फैलाने की प्रवृत्ति रखने वालों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को अपनी हदों में रहना चाहिए. फडणवीस ने नागपुर दंगे में हुए नुकसान को लेकर भी बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा,' दंगों के कारण नागपुर में संपत्तियों को जो भी नुकसान पहुंचा है. उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी. दंगाइयों से पैसे नहीं मिलने पर उनकी संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी. साथ ही जहां जरूरत होगी, वहीं दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा.'

Nagpur | On Nagpur violence, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Whatever damage has happened will be recovered from the rioters. If they do not pay the money, then their property will be sold for the recovery. Wherever required, bulldozers will also be used..." pic.twitter.com/AhVS6Mp8Kx