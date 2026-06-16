नशा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, नागपुर में शादीशुदा महिला के साथ दरिंदगी, 2 गिरफ्तार

नागपुर में 24 वर्षीय शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. महिला ने अपने पुराने स्कूल के सहपाठी और उसके साथियों पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है...

Nagpur Case: नागपुर से हाल ही में एक 24 वर्षीय शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. महिला ने अपने पुराने स्कूल के सहपाठी और उसके साथियों पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, लाखों रुपये वसूलने और जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है. इससे जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति महिला का हाथ पकड़कर धार्मिक मंत्र पढ़ता नजर आ रहा है और महिला उससे बार-बार उसे छोड़ने की गुहार लगा रही है.

स्कूल के समय का परिचित है आरोपी

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी अय्याज ताज मदारे महिला से स्कूल के समय से ही परिचित है. महिला का आरोप है कि उसने धार्मिक मंत्रों और अनुष्ठानों के जरिए उस पर दबाव बनाया और उसके चेहरे पर बार-बार फूंक मारने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया है कि कई बार उसे पहले एक अज्ञात तरल पदार्थ पिलाया जाता था और उसे संदेह है कि कुछ घटनाओं के दौरान वह नशे की हालत में थी.

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में उसे जबरन एक धर्म परिवर्तन समारोह में शामिल किया गया और उसकी इच्छा के खिलाफ उसका धर्म परिवर्तन घोषित कर दिया गया. महिला का आरोप है कि इस अनुष्ठान के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई.

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क्या है पूरा मामला?

(खबर अपडेट की जा रही है)

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