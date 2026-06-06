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MY Bharat Youth Convention में CM रेखा गुप्ता ने दिया युवाओं को बड़ा संदेश, कहा इनोवेशन से बदलें भारत का भविष्य

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MY Bharat Youth Convention में CM रेखा गुप्ता ने दिया युवाओं को बड़ा संदेश, कहा इनोवेशन से बदलें भारत का भविष्य

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आज यानी शानिवार को यूथ विकसित भारत- My Bharat Youth Convention में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी सम्मिलित हुईं. उन्होंने आज सम्मानित हुई सभी युवा प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.  

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 06, 2026, 08:02 PM IST

MY Bharat Youth Convention में CM रेखा गुप्ता ने दिया युवाओं को बड़ा संदेश, कहा इनोवेशन से बदलें भारत का भविष्य

Youth for Viksit Bharat - MY Bharat Youth Convention

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Youth for Viksit Bharat - MY Bharat Youth Convention: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आज यानी शानिवार को यूथ विकसित भारत- My Bharat Youth Convention में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी सम्मिलित हुईं. इस खास मौके पर CM रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि देश के युवा, जो दूरदर्शी, साहसी और क्रिएटिव हैं, उन्हें अपना और देश का भविष्य बनाने के लिए देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, यह इवेंट इसी मकसद से आयोजित किया गया था. CM रेखा गुप्ता ने इस बात की भी तारीफ़ की अलग-अलग फील्ड के युवा अचीवर्स को सम्मानित किया गया.  

X पर पोस्ट कर CM रेखा गुप्ता ने दिया बड़ा संदेश 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिखा ''Youth for Viksit Bharat - MY Bharat Youth Convention में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के साथ सम्मिलित हुई. यहां हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं का उत्साह ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है. आज सम्मानित हुई सभी युवा प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं". 

उन्होंने युवाओं को बड़ा संदेश देते हुए आगे कहा कि PM मोदी ने आपको जो अवसर और मंच दिए हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा, परिश्रम और इनोवेशन से नई उपलब्धियों में बदलना है. आपकी सफलता ही विकसित भारत की सफलता है. 

 मैथिली ठाकुर भी प्रोग्राम में हुईं शामिल

इस खास मौके पर लोक गायिका और बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक मैथिली ठाकुर भी पहुंचीं, मैथिली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए  लिखा- "Youth for Viksit Bharat: A MY Bharat Youth Convention- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी एवं अनेक विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही. देश के कोने-कोने से आए युवाओं का उत्साह, ऊर्जा और विकसित भारत के प्रति उनका संकल्प देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई. यह स्पष्ट है कि भारत का युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान में परिवर्तन का नेतृत्व करने वाली शक्ति है.

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के केंद्र में रखा है. उनके नेतृत्व में युवाओं को अवसर, मंच और विश्वास मिला है, जिसके बल पर वे अपने सपनों को साकार करते हुए विकसित भारत के संकल्प को गति दे रहे हैं. ऐसे प्रेरणादायक आयोजनों के माध्यम से युवा शक्ति को निरंतर दिशा और अवसर मिलता रहे.   

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