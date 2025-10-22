वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
टी-सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या मामले में बड़ा खुलासा करते हुए सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने मीडिया पर्सनालिटी शुभंकर मिश्रा से तमाम बड़ी बातें की हैं. निकम ने इस हत्या के लिए नदीम सैफी को जिम्मेदार माना है.
टी-सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार की 1997 में दिनदहाड़े हुई हत्या बॉलीवुड की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है. ये वो दूर था जब फिल्मइंडस्ट्री के अंडरवर्ल्ड से संबंधों की चर्चाएं आम हुई थीं, जिस वक्त गुलशन कुमार की हत्या हुई शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक नामी निर्माता की इस तरह हत्या कर दी जाएगी. ध्यान रहे कि जब इस मामले की जांच हुई तो नदीम-श्रवण की जोड़ी के संगीतकार नदीम सैफी का नाम एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया और वह देश छोड़कर भाग गया. नदीम का जाना भर था तमाम सवाल थे जिनकर जवाब अधूरे ही रह गए.
ध्यान रहे कि अभी हाल ही में इस मामले के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने मीडिया पर्सनालिटी शुभंकर मिश्रा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने हत्या में नदीम की कथित संलिप्तता के बारे में खुलकर बात की.
जब उनसे पूछा गया कि क्या गुलशन कुमार की हत्या के पीछे नदीम का हाथ था, तो निकम ने कहा,'हां, वह वापस आ रहा था. इसीलिए वह वापस नहीं आ रहा है. उस पर मुकदमा नहीं चल रहा है. वरना वह मुकदमे का सामना क्यों नहीं करेगा?'
निकम ने खुलासा किया कि नदीम, जो सालों तक ब्रिटेन में रहा और अब दुबई में रहता है, ने एक समय वापस लौटने की इच्छा जताई थी. निकम ने कहा, 'उसने मुझे वापस आने का प्रस्ताव दिया था, मैंने कहा, 'ज़रूर, वापस आओ और मुकदमे का सामना करो.' वह नहीं आना चाहता.'
उन्होंने आगे कहा, 'जब हमने उसे लंदन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश की थी, तब हमने उससे बात की थी.'
तो क्या थी उस हत्या की असली वजह?
जब गुलशन कुमार मर्डर के कारणों के बारे में पूछा गया, तो निकम ने दोनों संगीत घरानों से जुड़े गायकों के बीच पेशेवर प्रतिद्वंद्विता की ओर इशारा किया. निकम ने बताया कि, 'अनुराधा पौडवाल इनकी गायिका थीं, अलका याग्निक उनकी गायिका थीं. बस (अनुराधा पौडवाल गुलशन कुमार की गायिका थीं, अलका याग्निक नदीम-श्रवण की गायिका थीं. बस).'उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का मानना है कि नदीम ही हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था.
निकम के अनुसार, पुलिस का मानना है कि नदीम ने ही साजिश रची थी. पुलिस का मानना है कि हत्या की साजिश नदीम के आदेश पर रची गई थी और यह साजिश दुबई में रची गई थी.'
खुद को बार बार बेगुनाह बता रहा है नदीम
1990 के दशक के अंत में भारत छोड़ने के बाद, नदीम ने विदेश से फिल्म उद्योग में काम करना जारी रखा, हालांकि उनकी कई रचनाओं को श्रेय नहीं दिया गया. निकम के दावों के बावजूद, नदीम ने लगातार किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है.
ध्यान रहे कि एक नामी गिरामी मीडिया हाउस को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में,नदीम ने कहा था कि उनका नाम एक गलतफहमी के कारण सामने आया था, जो बाद में नियंत्रण से बाहर हो गई. वहीं नदीम ने ये भी कहा था कि वो दिवंगत गुलशन कुमार के छोटे भाई जैसे हैं.