FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...

EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Homeभारत

भारत

वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...

टी-सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या मामले में बड़ा खुलासा करते हुए सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने मीडिया पर्सनालिटी शुभंकर मिश्रा से तमाम बड़ी बातें की हैं. निकम ने इस हत्या के लिए नदीम सैफी को जिम्मेदार माना है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 22, 2025, 02:02 PM IST

वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टी-सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार की 1997 में दिनदहाड़े हुई हत्या बॉलीवुड की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है. ये वो दूर था जब फिल्मइंडस्ट्री के अंडरवर्ल्ड से संबंधों की चर्चाएं आम हुई थीं, जिस वक्त गुलशन कुमार की हत्या हुई शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक नामी निर्माता की इस तरह हत्या कर दी जाएगी. ध्यान रहे कि जब इस मामले की जांच हुई तो नदीम-श्रवण की जोड़ी के संगीतकार नदीम सैफी का नाम एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया और वह देश छोड़कर भाग गया.  नदीम का जाना भर था तमाम सवाल थे जिनकर जवाब अधूरे ही रह गए.

ध्यान रहे कि अभी हाल ही में इस मामले के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने मीडिया पर्सनालिटी शुभंकर मिश्रा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने हत्या में नदीम की कथित संलिप्तता के बारे में खुलकर बात की.

जब उनसे पूछा गया कि क्या गुलशन कुमार की हत्या के पीछे नदीम का हाथ था, तो निकम ने कहा,'हां, वह वापस आ रहा था. इसीलिए वह वापस नहीं आ रहा है. उस पर मुकदमा नहीं चल रहा है. वरना वह मुकदमे का सामना क्यों नहीं करेगा?'

निकम ने खुलासा किया कि नदीम, जो सालों तक ब्रिटेन में रहा और अब दुबई में रहता है, ने एक समय वापस लौटने की इच्छा जताई थी. निकम ने कहा, 'उसने मुझे वापस आने का प्रस्ताव दिया था, मैंने कहा, 'ज़रूर, वापस आओ और मुकदमे का सामना करो.' वह नहीं आना चाहता.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब हमने उसे लंदन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश की थी, तब हमने उससे बात की थी.'

तो क्या थी उस हत्या की असली वजह?

जब गुलशन कुमार मर्डर के कारणों के बारे में पूछा गया, तो निकम ने दोनों संगीत घरानों से जुड़े गायकों के बीच पेशेवर प्रतिद्वंद्विता की ओर इशारा किया. निकम ने बताया कि, 'अनुराधा पौडवाल इनकी गायिका थीं, अलका याग्निक उनकी गायिका थीं. बस (अनुराधा पौडवाल गुलशन कुमार की गायिका थीं, अलका याग्निक नदीम-श्रवण की गायिका थीं. बस).'उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का मानना ​​है कि नदीम ही हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था.

निकम के अनुसार, पुलिस का मानना ​​है कि नदीम ने ही साजिश रची थी. पुलिस का मानना ​​है कि हत्या की साजिश नदीम के आदेश पर रची गई थी और यह साजिश दुबई में रची गई थी.' 

खुद को बार बार बेगुनाह बता रहा है नदीम 

1990 के दशक के अंत में भारत छोड़ने के बाद, नदीम ने विदेश से फिल्म उद्योग में काम करना जारी रखा, हालांकि उनकी कई रचनाओं को श्रेय नहीं दिया गया.  निकम के दावों के बावजूद, नदीम ने लगातार किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है.

ध्यान रहे कि एक नामी गिरामी मीडिया हाउस को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में,नदीम ने कहा था कि उनका नाम एक गलतफहमी के कारण सामने आया था, जो बाद में नियंत्रण से बाहर हो गई. वहीं नदीम ने ये भी कहा था कि वो दिवंगत गुलशन कुमार के छोटे भाई जैसे हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
EPFO के 7 अहम नियम, जिन्हें जानना है बेहद जरूरी
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
गोवर्धन पूजा के दिन भूलकर भी न करें ये गलती, नाराज हो जाएंगे भगवान श्रीकृष्ण
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE