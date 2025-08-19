भारत

Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

Mumbai Monorail News: मुंबई में चेंबूर के पास पुल के बीच मोनोरेल के फंस जाने से अचानक से हड़कंप मच गया, बताया जा रहा है कि पावर सप्‍लाई ठप होने की वजह से मोनोरेल फंस गई है. रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी है...

