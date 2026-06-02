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भारत

अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाम बदहाल फुटपाथ: क्या ऐसे 'ग्लोबल सिटी' बनेगी मुंबई?

मुंबई को विश्वस्तरीय शहर बनाने के दावों के बीच एक बुनियादी सवाल खड़ा हो गया है-क्या यहां पैदल चलना भी सुरक्षित है? फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने तीखे सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सुरक्षित फुटपाथ हर नागरिक का अधिकार है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 09:03 PM IST

अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाम बदहाल फुटपाथ: क्या ऐसे 'ग्लोबल सिटी' बनेगी मुंबई?

फुटपाथों पर किसका हक? ( Photo Social Media)

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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 'ग्लोबल सिटी' बनाने के प्रशासनिक दावों और अरबों रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच, यहां के फुटपाथों की बदहाली और उन पर बढ़ता अवैध कब्जा एक गंभीर संकट बन चुका है. मुंबई के कानूनी विशेषज्ञ और आरकेएस एसोसिएट्स के सीनियर मैनेजिंग पार्टनर एडवोकेट राकेश कुमार सिंह ने इस मुद्दे पर बेहद तीखे और नीतिगत सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सुरक्षित चलना कोई खैरात नहीं, बल्कि हर नागरिक का बुनियादी शहरी मानवाधिकार है, जिसे वोट-बैंक की राजनीति के लिए बलि नहीं चढ़ाया जा सकता.

एडवोकेट राकेश कुमार सिंह ने मुंबई की मौजूदा स्थिति को 'मुंबई फिनॉमेनन' करार देते हुए व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण देश के कई हिस्सों में हैं, लेकिन मुंबई में यह इस कदर संस्थागत और सामान्य हो चुका है कि नागरिकों ने भी इस प्रशासनिक विफलता से समझौता कर लिया है. उन्होंने कहा कि "बेहद चिंता की बात है कि मुंबई के जागरूक नागरिक भी यह 'एक्सेप्ट' करने लगे हैं कि फुटपाथों पर कब्जा ही रहेगा और वे 'मेन रोड्स' पर चलने के लिए 'एडजस्ट' हो चुके हैं. किसी भी 'मॉडर्न सिटी' में इस लाचारी को कभी भी नॉर्मल नहीं माना जा सकता."

एडवोकेट सिंह ने बीएमसी और प्रशासन की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुंबई के फुटपाथों का केवल 'ग्लैमराइज्ड'  किया जा रहा है, जबकि असल में वे पूरी तरह से कार्यहीन हो चुके हैं. हॉकर्स, अवैध निर्माणों और बेतरतीब पार्किंग ने पैदल यात्रियों के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है.

उनका कहना है कि "यह सोचना भी मूर्खता होगी कि इतने बड़े पैमाने पर फुटपाथों पर अवैध कब्जा बिना प्रशासनिक मिलीभगत या राजनीतिक संरक्षण के सालों-साल फल-फूल सकता है. वोट-बैंक की राजनीति और लचर कानून व्यवस्था ही इस अवैध धंधे की रीढ़ की हड्डी है."

फेरीवालों की आजीविका के मानवीय और आर्थिक पक्ष पर एक बेहद संतुलित कानूनी रुख रखते हुए एडवोकेट राकेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी की आजीविका का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जनता की सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों की कीमत पर नहीं मिल सकता.

उन्होंने कहा कि कानून का राज तोड़ने वालों को कोई 'लाभांश' नहीं दिया जा सकता. इसका स्थायी समाधान यह है कि प्रशासन 'घोषित फेरीवाला क्षेत्र' बनाकर दोनों पक्षों के हितों के बीच एक पारदर्शी संतुलन स्थापित करे, न कि फुटपाथों को पूरी तरह सौंप दे.

शहरी विकास के दावों पर सवाल: बुजुर्ग, दिव्यांग और बच्चे सबसे बड़े शिकार

एडवोकेट सिंह ने मुंबई के विकास मॉडल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि किसी शहर का मूल्यांकन सिर्फ गगनचुंबी इमारतों या कोस्टल रोड से नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक स्थानों की गुणवत्ता से होता है. फुटपाथ छिनने से मुंबई की अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग तो खराब हो ही रही है, लेकिन इसका सबसे घातक खामियाजा समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग को भुगतना पड़ रहा है. समतल रास्ता न होने के कारण भारी ट्रैफिक के बीच सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, जिससे उनकी जान को हर वक्त खतरा रहता है. वहीं दैनिक आवाजाही के दौरान लगातार असुरक्षा और हादसों के साये में जीने को मजबूर हैं.

बीएमसी (बीएमसी) के लिए तत्काल रोडमैप और जनता की भागीदारी

समस्या को केवल कानूनी दायरे में न बांधते हुए उन्होंने नगर निगम और नीति निर्माताओं के लिए एक व्यावहारिक कार्ययोजना (एक्शन प्लान) पेश की:

वार्ड-वार सख्त ऑडिट: बीएमसी तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड के फुटपाथों का स्वतंत्र ऑडिट करे, सभी अवैध अवरोधों को हटाए और निरंतर पैदल यात्री कॉरिडोर (पैडेस्ट्रियन कॉरिडोर) सुनिश्चित करे.

स्थानीय स्वशासन (लोकल गवर्नेंस): शहरी नीति निर्धारण और जवाबदेही तय करने में स्थानीय नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी (अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस) को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए.

कड़ी निगरानी: एक बार खाली कराए गए फुटपाथों पर दोबारा कब्जा रोकने के लिए एक पारदर्शी और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाए.

नीति निर्माताओं को दो टूक संदेश

आरकेएस एसोसिएट्स के सीनियर मैनेजिंग पार्टनर ने नीति निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों को कड़ा संदेश देते हुए याद दिलाया कि सड़क पर चलने वाला हर एक पैदल यात्री इस देश का टैक्सपेयर और सम्मानित नागरिक है. कानूनन, फुटपाथ सार्वजनिक संपत्ति हैं, जिन्हें कोई भी निजी समूह या व्यक्ति अपनी जागीर नहीं बना सकता.

उन्होंने पूरे मामले को एक वाक्य में समेटते हुए कहा: "मुंबई के फुटपाथों पर पहला और अंतिम वैधानिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों का है. मुंबई की गरिमा, सुरक्षा, नागरिकों के सम्मान और कानून के शासन को अक्षुण्ण रखने के लिए इन फुटपाथों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना अब अनिवार्य हो चुका है."

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