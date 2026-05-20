FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बिहार में नहीं चला प्रयोग, अब यूपी में नई सियासी जमीन तलाश रहे अविमुक्तेश्वरानंद

बिहार में नहीं चला प्रयोग, अब यूपी में नई सियासी जमीन तलाश रहे अविमुक्तेश्वरानंद

स्लॉट बुक कराने वाले किसानों से 28 मई तक गेहूं खरीदेगी सरकार, CM मोहन यादव बोले- किसान कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध

स्लॉट बुक कराने वाले किसानों से 28 मई तक गेहूं खरीदेगी सरकार, CM मोहन यादव बोले- किसान कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध

सड़क पर नमाज धर्म का नहीं, कानून-व्यवस्था का मुद्दा

सड़क पर नमाज धर्म का नहीं, कानून-व्यवस्था का मुद्दा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर

हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर

इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च

Homeभारत

भारत

स्लॉट बुक कराने वाले किसानों से 28 मई तक गेहूं खरीदेगी सरकार, CM मोहन यादव बोले- किसान कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध

MP Wheat Procurement: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब मोहन यादव की सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी. सरकार ने अंतिम 23 मई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 20, 2026, 07:13 PM IST

स्लॉट बुक कराने वाले किसानों से 28 मई तक गेहूं खरीदेगी सरकार, CM मोहन यादव बोले- किसान कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध

Madhya Pradesh Wheat Procurement (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Madhya Pradesh Wheat Procurement: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब मोहन यादव की सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी. सरकार ने अंतिम 23 मई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है.  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई को इस बात की घोषणा की. मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण के प्रतिबद्ध है. मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा. इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा. 

गेहूं उपार्जन की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बीते वर्ष हमने लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था. इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने जा रहे हैं.

91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुकी है सरकार 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में अगर सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा गया, तो वो हमारे राज्य मध्यप्रदेश में खरीदा गया है. अभी तक हम 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं. इसके लिए अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित थी. मुझे किसानों द्वारा बताया गया कि उन्होंने स्लॉट तो बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी है. 

यह भी पढ़ें: भारत कैसे बनने जा रहा है दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर सुपरपावर?

इस पर हमने कहा कि जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम गेहूं खरीदेंगे. इसलिए उन किसानों के गेहूं उपार्जन की तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा करता हूं. 

वैश्विक चुनौतियों के बीच समाधान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान-गरीब-महिला-युवा, चारों वर्गों की हम चिंता करते हैं. मैं किसान भाई-बहनों से निवेदन करता हूं कि आप चिंता मत करिए, हम स्लॉट बुकिंग का गेहूं खरीदने का प्रबंधन कर रहे हैं. वैश्विक चुनौतियों के बीच गेहूं भंडारण भी हमारे लिए चुनौती है.

बारदाना खरीदना-लाना भी एक चुनौती है. हमारे सामने मौसम और ट्रांसपोर्टेशन भी चुनौती है. इसके बावजूद हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई. उन्होंने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम खरीदी केंद्र पर 2625 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम देंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर
हर साल भारत में कितने लाख लीटर तेल हो जाता है बर्बाद? आंकड़े जानकर घूम जाएगा सिर
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
इटली के किस सामान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है इंडिया? जानें Import List में टॉप पर क्या
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
Heatstroke पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानिए लू से बीमार पड़ने पर कौन भरेगा इलाज का खर्च
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
सुहाना, आर्यन या अबराम.. किसके सबसे ज्यादा करीब हैं शाहरुख खान? जानिए मां गौरी का लाडला कौन
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
12 लोगों से शुरू हुई थी मिठाई की दुकान, आज पूरी दुनिया में नाम, Melody बनाने वाली Parle की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Nakshatra Gochar 2026: बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
बुध नक्षत्र गोचर का इन राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, दोपहर बाद से ही बढ़ जाएंगी चिंता और तंगी
Numerology: दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा
Numerology: पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
पिता के लिए यूनिवर्स का उपहार होती हैं इन मूलांक वाली लड़कियां, घर में पैर पड़ते ही तरक्की-पैसा और सौभाग्य बढ़ता ही जाता है
Numerology: शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
MORE
Advertisement