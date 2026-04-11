FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट, CM रेखा गुप्ता ने झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों को दी हरी झंडी

सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट, CM रेखा गुप्ता ने झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों को दी हरी झंडी

MI vs RCB Pitch Report: बल्लेबाजों को बजेगा डंका या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है मुंबई की पिच

MI vs RCB Pitch Report: बल्लेबाजों को बजेगा डंका या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है मुंबई की पिच

रायसेन जिले में 'उन्नत कृषि महोत्सव' में शामिल हुए राजनाथ सिंह, कहा- लगन के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे CM मोहन यादव

रायसेन जिले में 'उन्नत कृषि महोत्सव' में शामिल हुए राजनाथ सिंह, कहा- लगन के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे CM मोहन यादव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी   

युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी

थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग

थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग

विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला

विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला

Homeभारत

भारत

रायसेन जिले में 'उन्नत कृषि महोत्सव' में शामिल हुए राजनाथ सिंह, कहा- लगन के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे CM मोहन यादव

Unnat Krishi Mahotsav: मध्यप्रदेश के रायसेन के दशहरा मैदान पर आयोजित 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ-साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई जन-प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 11, 2026, 04:17 PM IST

रायसेन जिले में 'उन्नत कृषि महोत्सव' में शामिल हुए राजनाथ सिंह, कहा- लगन के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे CM मोहन यादव

Unnat Krishi Mahotsav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Unnat Krishi Mahotsav: मध्यप्रदेश के अन्नदाता के लिए 11 अप्रैल का दिन बेहद खास रहा, उन्हें बीज से बाजार तक का रास्ता दिखाया गया. उनकी जानकारी के लिए बीज, उर्वरक, उद्यान, सिंचाई प्रबंधन, बैंक से संबंधित समस्याओं का हल, मशीनों का प्रदर्शन किया गया. किसानों को कई तरह के स्टॉल द्वारा किसानी के कई पहलुओं की जानकारी दी गई. कार्यक्रम में किसानों के लिए 'ई-फॉर्म्स' एप भी लॉन्च किया गया. मौका था रायसेन के दशहरा मैदान पर आयोजित 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' का, कार्यक्रम में कई योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किया गया. उन्नत कृषि महोत्सव 13 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ-साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे.  

राजनाथ सिंह के हाथों मध्य प्रदेश में बीईएमएल के पहले रेल कारखाने का भूमिपूजन 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की अलग छवि बन रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों मध्य प्रदेश में बीईएमएल के पहले रेल कारखाने का भूमिपूजन हुआ है. वे मध्यप्रदेश के लिए शुभंकर हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है. खेत में किसान और सीमा पर जवान हमारे लिए दोनों बराबर सम्मान रखते हैं, रक्षा मंत्री सिंह की उपस्थिति में यह आयोजन दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है. देश की सीमाएं सुरक्षित हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत का हर क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ रहा है.  अब देश दोगुना खाद्यान्न निर्यात कर रहा है. केवल रायसेन जिला दुनिया के 47 देशों में बासमती चावल निर्यात कर रहा है. हमारी सरकारों में प्रदेश के किसानों को गेहूं का उचित मूल्य मिला है. इस वर्ष प्रति क्विंटल 40 रुपए का बोनस देकर किसानों को 2625 रुपए मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है. प्रदेश में सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को अब दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, किसान, युवा और नारी के कल्याण के लिए योजनाओं की शुरुआत की है. राज्य सरकार ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है. रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किसान भाइयों के लिए अद्भुत है. प्रदेश में विकास का कारवां निरंतर जारी रखने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है. 

लाभकारी सिद्ध होगा यह महोत्सव

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रायसेन की धरती पर उन्नत कृषि महोत्सव किसानों की तकदीर बदलने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. यह कृषि महोत्सव में किसानों को सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी.  मध्य प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगन के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं,  उन्होंने देश के हृदय प्रदेश को एक अलग पहचान दी है. प्रदेश के किसान देश की ताकत हैं, आप सभी हर थाली में अन्न उपलब्ध कराते हैं. किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उन्होंने कहा कि खेती एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. भारत सरकार ने किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए हैं. किसान भाई पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी फसल ली जा सकती है और कितना खाद डालना है. हमारी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है. किसानों के कल्याण के लिए धन की कमी कभी आड़े नहीं आएगी.  इस क्षेत्र में नौजवान स्टार्टअप की शुरुआत कर किसान भाइयों को बिचौलियों के चंगुल से बचा सकते हैं. कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. गांवों के युवा इससे जुड़ेंगे तो खेती गर्व का विषय बनेगा और हमारे किसान आन-बान और शान से जीवन जीएंगे, इस प्रयास में बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा.

एमपी को हॉर्टिकल्चर का हब बनाना है

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार वर्ष-2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान-विज्ञान-अनुसंधान-किसान का महासंगम हो रहा है. किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है, लेकिन आधुनिक तकनीक और कृषि पद्धतियों को सीखने-समझने का अवसर मिलेगा. विकसित कृषि बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना देश का विकास नहीं हो सकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है. किसानों की आय बढ़ाने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनश्चित करने का है. यहां टॉप वैज्ञानिक आएं हैं, प्रगतिशील किसान आए हैं. यहां 20 विषयों पर चर्चा होगी और एंटीग्रेटेड और फायदे की खेती पर बात होगी. उन्होंने कहा कि हम हर राज्य का कृषि रोडमैप बना रहे हैं, कई राज्यों में शुरुआत कर दी है. हम इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं, खेती से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक के प्रयास कर रहे हैं. भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 55 दाल मिलें खोलने का फैसला किया है, भारत सरकार दलहन को एमएसपी पर खरीदेगी.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी   
युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी
थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग
थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग
विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला
विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला
Numerology: आपके मोबाइल नंबर में ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं? तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा 'जीरो' ही रहेगा 
आपके मोबाइल नंबर में ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं? तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा 'जीरो' ही रहेगा
गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन शरीर के किस अंग को पहुंचाता हैं सबसे अधिक नुकसान? छोटा सा इमोशन इन बड़ी बीमारियों को करता है हिट
गुस्सा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन शरीर के किस अंग को पहुंचाता हैं सबसे अधिक नुकसान? दबे इमोशन इन बीमारियों को करते हैं ट्रिगर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
Numerology: एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
Masik Kalashtami 2026: आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement