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MP में एल्डरमैन की नियुक्ति पर CM मोहन यादव ने दी बधाई, 123 नगर परिषदों में 4-4 सदस्य मनोनीत, 25 जिलों की सूची जारी 

MP News- Appointment Of 492 Aldermen: मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर एल्डरमैन की नियुक्ति की है. CM Dr Mohan Yadav ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सभी नियुक्त एल्डरमैन को बधाई दी है.

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Abhay Sharma

Updated : Mar 29, 2026, 05:03 PM IST

MP में एल्डरमैन की नियुक्ति पर CM मोहन यादव ने दी बधाई, 123 नगर परिषदों में 4-4 सदस्य मनोनीत, 25 जिलों की सूची जारी 

MP News- Appointment Of 492 Aldermen

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MP News- Appointment Of 492 Aldermen: मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर एल्डरमैन की नियुक्ति की है. CM Dr Mohan Yadav ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सभी नियुक्त एल्डरमैन को बधाई दी है. बता दें कि राज्य की 123 नगर परिषदों में से प्रत्येक में 4-4 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं, कुल 492 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, अन्य 169 शहरी स्थानीय निकायों में भी एल्डरमैन तैनात किए गए हैं. इस संबंध में शहरी विकास एवं आवास विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है. 

CM मोहन यादव ने दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सभी नियुक्त एल्डरमैन को बधाई देते हुए लिखा कि - 'मध्यप्रदेश के 169 नगरीय निकायों में नव-नियुक्त एल्डरमैन साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आप सभी को शहरों के समग्र विकास, सुशासन और जन-भागीदारी को बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. मुझे विश्वास है कि ‘विकसित मध्यप्रदेश-विकसित भारत’ के संकल्प के साथ आप सभी अपनी ऊर्जा, अनुभव और समर्पण से अपने-अपने नगरों में प्रगति के नये आयाम जोड़ेंगे. नागरिकों की अपेक्षाओं पर शत प्रतिशत खरा उतरेंगे. 

एल्डरमैन करेंगे नगर परिषदों के कामकाज की देखरेख

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 जिलों के मनोनीत पार्षदों के नाम की घोषणा लंबे समय से चल रहे मंथन के बाद जारी हुई. बता दें कि इन पार्षदों का कार्यकाल वर्तमान परिषद के कार्यकाल या आगामी आदेश तक जारी रहेगा. काम के बारे में बात करें तो प्रशासन के प्रतिनिधियों के तौर पर एल्डरमैन नगर परिषदों के कामकाज की देखरेख करेंगे और विकास कार्यों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे. बता दें कि इस नियुक्ति के माध्यम से पार्टी ने शहरी स्थानीय निकायों के भीतर अपने कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिससे संगठन और प्रशासन के बीच तालमेल और मजबूत हुआ है. 

25 जिलों की लिस्ट जारी 

25 जिलों की लिस्ट जारी हुई है, इनमें नर्मदापुरम, मंदसौर, सागर, झाबुआ, बालाघाट, देवास, कटनी, बुरहानपुर, रीवा, धार, हरदा, शहडोल, छिंदवाड़ा, नीमच, डिंडोरी, मऊगंज, पांढुर्णा, बड़वानी, उमरिया, खरगोन, सिवनी, रतलाम, बैतूल, नरसिंहपुर, आलीराजपुर का नाम शामिल है. फिलहाल चंबल और बुंदेलखंड की लिस्ट होल्ड की गई है. क्योंकि कई निकायों में नियुक्ति को लेकर सहमति नहीं बन पाई है. 

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