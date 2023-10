MP में सामने आई BJP उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट, कैलाश विजयवर्गीय को झटका, यशोधरा राजे का भी नाम गायब

डीएनए हिंदी: MP Assembly Elections 2023- मध्य प्रदेश में भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की जुगत तलाश रही है. इसके लिए सभी प्रयोग किए जा रहे हैं. ये प्रयोग शनिवार को उम्मीदवारों की पांचवी सूची में भी दिखाई दिए. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया है. पांचवी सूची में घोषित 92 नामों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया का भी नाम नहीं है. यशोधरा की जगह शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन को टिकट मिला है. हालांकि यशोधरा ने पहले ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था, इसलिए उनका नाम सूची में नहीं होने पर ज्यादा हैरानी नहीं जताई जा रही है.

विजयवर्गीय के बेटे का नाम कटने से सभी हैरत में

कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का नाम कटने पर सभी हैरत में हैं. खासतौर पर यह देखते हुए कि पार्टी ने इस बार खुद कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनावी मैदान में उतारते हुए इंदौर-2 विधानसभा सीट से टिकट दे रखा है, उनके बेटे का नाम कटना बड़ी बात मानी जा रही है. आकाश विजयवर्गीय फिलहाल इंदौर-3 सीट से विधायक हैं, लेकिन शनिवार को घोषित सूची में इस सीट से भाजपा ने राकेश गोलू शुक्ल को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है.

BJP releases a list of 92 candidates for the Madhya Pradesh elections pic.twitter.com/7Zp2raGBPU