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भारत

एक्शन में CM मोहन यादव, औचक निरीक्षण पर सीधी के कलेक्टर और गुना SP को हटाया, कहा काम नहीं करना तो... 

MP News: मध्यप्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं, सीधी जिले के अचानक दौरे के दौरान मिली शिकायतों और समीक्षा के बाद उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है. CM यादव ने सीधी के कलेक्टर और गुना SP को हटाने का निर्देश दिया है.

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Abhay Sharma

Updated : Mar 22, 2026, 08:55 PM IST

एक्शन में CM मोहन यादव, औचक निरीक्षण पर सीधी के कलेक्टर और गुना SP को हटाया, कहा काम नहीं करना तो... 

MP News, CM Mohan Yadav

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मध्यप्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं, सीधी जिले के अचानक दौरे के दौरान मिली शिकायतों और समीक्षा के बाद उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है. CM यादव ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के निर्देश दिए हैं.  साथ ही महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक पीएस धनवाल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिया है. 

सीएम मोहन यादव मिर्जापुर से लौटते समय अचानक सीधी जिले पहुंचे थे, यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद जब मीडिया ने उनसे इस अचानक दौरे के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसका असर जल्द ही दिखेगा. इसके कुछ ही समय बाद सीधी के कलेक्टर को हटा दिया गया.

गुना SP अंकित सोनी को हटाने का निर्देश

इसके अलावा गुना जिले में हाल ही में सामने आए नकदी लेनदेन और कथित गड़बड़ी के मामले में भी बड़ा निर्णय लिया गया है, SP अंकित सोनी की भूमिका को संतोषजनक नहीं मानते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि यह मामला हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान मिली एक करोड़ से ज्यादा की नकदी को 20 लाख रुपये में डील कर छोड़ने से जुड़ा बताया जा रहा है. 

किसे बनाया गया सीधा का नया कलेक्टर? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव के तौर पर पदस्थ विकास मिश्रा को सीधी का नया कलेक्टर बनाया गया है. वहीं गृह विभाग ने अंकित सोनी के स्थान पर 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल इंदौर में पदस्थ सेनानी हितिका बंसल को गुना का पुलिस अधीक्षक बनाया है. 

बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लापरवाही या अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि अधिकारी मैदान में रहकर काम करें, यह उनकी जिम्मेदारी होती है. ऐसे अधिकारी जो मैदान में रहकर काम नहीं करना चाहते, उन्हें वल्लभ भवन में रहना चाहिए. सरकार के इस सख्त रुख को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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