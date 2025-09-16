Add DNA as a Preferred Source
Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, जानें दूध, पनीर, घी के साथ क्या-क्या हुआ सस्ता

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 

PM Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

दीपिका की वजह से रणबीर कपूर ने मां से बना ली थी दूरी!, नीतू कपूर का इंटरव्यू हो रहा वायरल

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

भारत

Mother Dairy Price Cut: मदर डेयरी की ओर से आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. दरअसल, मदर डेयरी ने अपने डेयरी और खाद्य उत्पादों की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है. 22 सितंबर से नई कीमतें लागू हो जाएंगी. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 16, 2025, 03:08 PM IST

Mother Dairy Price Cut: मदर डेयरी की ओर से आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. दरअसल, मदर डेयरी ने अपने डेयरी और खाद्य उत्पादों की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है. अब नई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी. यानी हाल ही में GST दरों में संशोधन का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा.  (खबर अपडेट की जा रही है)

